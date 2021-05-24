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BLACKPINK Rosé代言Tiffany 愛犬Hank餐盤搶先升級

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Rosé在IG限時動態開箱Tiffany的最新款骨瓷寵物碗。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé在IG限時動態開箱Tiffany的最新款骨瓷寵物碗。圖／取自IG @roses_are_rosie

美國精品品牌Tiffany & Co.於上個月宣布韓國女子天團BLACKPINK的成員Rosé擔任全球品牌代言人。Rosé最近發行個人單曲專輯，迅速在全球創造驚人佳績。身兼暢銷歌手與時尚寵兒的她，於去年底宣布領養一隻幼犬，並取名為Hank。備受寵愛的Hank不但從此經常和Rosé形影不離，牠還擁有自己的專屬IG帳號 @hank_says_hank，在半年內已經累積有將近200萬的粉絲了。

而隨著主人成為Tiffany & Co.的品牌代言人，Hank也得到品牌「愛屋及烏」。日前Rosé在IG限時動態開箱一口來自Tiffany & Co.的藍盒子，原來是品牌獻給Hank的最新款骨瓷寵物碗。這個雙槽碗上面裝飾的圖案有分給貓咪和小狗的共兩種不同款式，Hank收到的狗款上面繪著骨頭和消防栓的圖案，貓咪款則是魚骨頭和毛線球，非常討喜。台灣目前有引進貓咪款，定價8000元。

Tiffany骨瓷寵物碗，8,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany骨瓷寵物碗，8,000元。圖／Tiffany提供
Rosé為愛犬Hank設立專屬IG帳號，有將近200萬的粉絲。圖／取自IG @hank_says_hank
Rosé為愛犬Hank設立專屬IG帳號，有將近200萬的粉絲。圖／取自IG @hank_says_hank
Rosé在IG限時動態開箱Tiffany的最新款骨瓷寵物碗。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé在IG限時動態開箱Tiffany的最新款骨瓷寵物碗。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé於去年底領養愛犬Hank，之後三不五時在IG上秀出合照。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé於去年底領養愛犬Hank，之後三不五時在IG上秀出合照。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé在IG限時動態開箱Tiffany的最新款骨瓷寵物碗。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé在IG限時動態開箱Tiffany的最新款骨瓷寵物碗。圖／取自IG @roses_are_rosie
Tiffany骨瓷寵物零食罐，8,000元；骨瓷寵物碗，8,000元；皮革寵物項圈，15,000元；不鏽鋼骨頭造型吊飾，7,500元。圖／Tiffany提供
Tiffany骨瓷寵物零食罐，8,000元；骨瓷寵物碗，8,000元；皮革寵物項圈，15,000元；不鏽鋼骨頭造型吊飾，7,500元。圖／Tiffany提供
Tiffany於4月中宣布BLACKPINK的成員Rosé擔任全球品牌代言人。圖／Tiffany提供
Tiffany於4月中宣布BLACKPINK的成員Rosé擔任全球品牌代言人。圖／Tiffany提供

品牌 貓咪 Tiffany

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