桃紅色地球變得更可愛 MSGM推出永續發展膠囊系列

義大利時尚KOL Chiara Ferragni的穿搭照一直是很多人關注的焦點,從她最近的搭配可以看出今年「螢光綠」似乎是頗受歡迎的顏色。而在她眾多螢光綠造型中,有一件上面印有地球的T-shirt格外引人注目,原來這是出自時尚品牌MSGM春夏全新推出的「Fantastic Green」永續發展膠囊系列。

MSGM在2021春夏推出永續發展膠囊系列「Fantastic Green」,承諾將致力跟上可持續性時尚趨勢,為地球盡一份心力。此系列的商品皆使用經認證的有機棉製成(GOTS和BCI),並以特殊的試劑將物品染色,可以將污染排放水平降低到趨近於零。服裝正面俏皮可愛桃紅色地球印花則使用不含化學成分、可生物分解的水性紡織油墨所印製。款式包含男女款T-shirt、大學衫,背面則有「For those who have the courage to change. To go beyond circumstances, beyond the present.致所有有勇氣做出改變的人,讓我們超越環境、超越當下」的標語。