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桃紅色地球變得更可愛 MSGM推出永續發展膠囊系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
義大利時尚KOL Chiara Ferragni穿MSGM Fantastic Green有機棉T-shirt。圖／摘自ig
義大利時尚KOL Chiara Ferragni穿MSGM Fantastic Green有機棉T-shirt。圖／摘自ig

義大利時尚KOL Chiara Ferragni的穿搭照一直是很多人關注的焦點，從她最近的搭配可以看出今年「螢光綠」似乎是頗受歡迎的顏色。而在她眾多螢光綠造型中，有一件上面印有地球的T-shirt格外引人注目，原來這是出自時尚品牌MSGM春夏全新推出的「Fantastic Green」永續發展膠囊系列。

MSGM在2021春夏推出永續發展膠囊系列「Fantastic Green」，承諾將致力跟上可持續性時尚趨勢，為地球盡一份心力。此系列的商品皆使用經認證的有機棉製成（GOTS和BCI），並以特殊的試劑將物品染色，可以將污染排放水平降低到趨近於零。服裝正面俏皮可愛桃紅色地球印花則使用不含化學成分、可生物分解的水性紡織油墨所印製。款式包含男女款T-shirt、大學衫，背面則有「For those who have the courage to change. To go beyond circumstances, beyond the present.致所有有勇氣做出改變的人，讓我們超越環境、超越當下」的標語。

MSGM創意總監Massimo Giorgetti表示：「這是堅定、實際的承諾，也是對大自然的熱愛宣言，尤其是在當今時代，我認為這是我的責任。」而除了本次的永續發展膠囊系列之外，MSGM未來產品的包裝、衣架、紙袋也都會採用回收材質，衣服上的標籤則會以可回收的聚酯纖維製作。

義大利時尚KOL Chiara Ferragni穿MSGM Fantastic Green有機棉T-shirt。圖／摘自ig
義大利時尚KOL Chiara Ferragni穿MSGM Fantastic Green有機棉T-shirt。圖／摘自ig
義大利時尚KOL Chiara Ferragni穿MSGM Fantastic Green有機棉T-shirt。圖／摘自ig
義大利時尚KOL Chiara Ferragni穿MSGM Fantastic Green有機棉T-shirt。圖／摘自ig
Fantastic Green有機棉大學衫(男/女)，10,800元。圖／MSGM提供
Fantastic Green有機棉大學衫(男/女)，10,800元。圖／MSGM提供
MSGM春夏全新推出「Fantastic Green」永續發展膠囊系列。圖／MSGM提供
MSGM春夏全新推出「Fantastic Green」永續發展膠囊系列。圖／MSGM提供
Fantastic Green有機棉T-shirt(女)，8,500元。圖／MSGM提供
Fantastic Green有機棉T-shirt(女)，8,500元。圖／MSGM提供
MSGM未來產品的包裝、衣架、紙袋也都會採用回收材質，衣服上的標籤則會以可回收的聚酯纖維製作。圖／MSGM提供
MSGM未來產品的包裝、衣架、紙袋也都會採用回收材質，衣服上的標籤則會以可回收的聚酯纖維製作。圖／MSGM提供
MSGM春夏全新推出「Fantastic Green」永續發展膠囊系列。圖／MSGM提供
MSGM春夏全新推出「Fantastic Green」永續發展膠囊系列。圖／MSGM提供
Fantastic Green有機棉T-shirt(男)（背面），8,500元。圖／MSGM提供
Fantastic Green有機棉T-shirt(男)（背面），8,500元。圖／MSGM提供
MSGM春夏全新推出「Fantastic Green」永續發展膠囊系列。圖／MSGM提供
MSGM春夏全新推出「Fantastic Green」永續發展膠囊系列。圖／MSGM提供
F1賽車冠軍Lewis Hamilton穿MSGM Fantastic Green有機棉T-shirt。圖／摘自ig
F1賽車冠軍Lewis Hamilton穿MSGM Fantastic Green有機棉T-shirt。圖／摘自ig
服裝正面俏皮可愛桃紅色地球印花則使用不含化學成分、可生物分解的水性紡織油墨所印製。圖／MSGM提供
服裝正面俏皮可愛桃紅色地球印花則使用不含化學成分、可生物分解的水性紡織油墨所印製。圖／MSGM提供
義大利時尚KOL Chiara Ferragni穿MSGM Fantastic Green有機棉T-shirt。圖／摘自ig
義大利時尚KOL Chiara Ferragni穿MSGM Fantastic Green有機棉T-shirt。圖／摘自ig

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