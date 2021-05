粉紅標籤好可愛！Miu Miu攜手Levi’s®推永續環保系列

在環保意識高漲的今日,許多時尚品牌紛紛致力投入永續發展、友善環境的相關生產方式,無論是對可回收面料的研發、使用或是施行碳中和政策等等,都彰顯出環保議題的熱門。去年底正式推出的Upcycled by Miu Miu,就是Miu Miu致力專注於環保永續模式所開發的新企劃,最近更攜手Levi’s®,為舊日牛仔服飾賦予新生。

這次最新曝光的Upcycled by Miu Miu Levi’s® 合作系列,Miu Miu使用了上世紀80年代至90年代MADE IN USA的古董Levi’s® 501男士牛仔褲及Trucker牛仔外套,進行重製。這些起源於美式工裝的標誌性單品,自50年代中期起已然成為年輕叛逆的象徵,也是在古著市場擁有死忠粉絲的品項。

原本簡約基本款的牛仔單品,在Miu Miu甜美浪漫設計風格的點綴下,變身成珍珠刺繡牛仔短褲、小花珠飾長褲、蕾絲翻領外套等,巧妙結合古著與手工藝,呈現出更強烈的稀少與獨特魅力,每件都是獨一無二的。再加上標誌性的Levi’s® 標籤改以Miu Miu粉紅色重新演繹,並附上印以Levi’s® 徽標的特別定制Miu Miu手提購物袋,更讓人超想收藏!