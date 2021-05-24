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粉紅標籤好可愛！Miu Miu攜手Levi’s®推永續環保系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Miu Miu Upcycled by Miu Miu企劃最近攜手Levi’s®，為舊日牛仔服飾賦予新生。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Upcycled by Miu Miu企劃最近攜手Levi’s®，為舊日牛仔服飾賦予新生。圖／Miu Miu提供

在環保意識高漲的今日，許多時尚品牌紛紛致力投入永續發展、友善環境的相關生產方式，無論是對可回收面料的研發、使用或是施行碳中和政策等等，都彰顯出環保議題的熱門。去年底正式推出的Upcycled by Miu Miu，就是Miu Miu致力專注於環保永續模式所開發的新企劃，最近更攜手Levi’s®，為舊日牛仔服飾賦予新生。

這次最新曝光的Upcycled by Miu Miu Levi’s® 合作系列，Miu Miu使用了上世紀80年代至90年代MADE IN USA的古董Levi’s® 501男士牛仔褲及Trucker牛仔外套，進行重製。這些起源於美式工裝的標誌性單品，自50年代中期起已然成為年輕叛逆的象徵，也是在古著市場擁有死忠粉絲的品項。

原本簡約基本款的牛仔單品，在Miu Miu甜美浪漫設計風格的點綴下，變身成珍珠刺繡牛仔短褲、小花珠飾長褲、蕾絲翻領外套等，巧妙結合古著與手工藝，呈現出更強烈的稀少與獨特魅力，每件都是獨一無二的。再加上標誌性的Levi’s® 標籤改以Miu Miu粉紅色重新演繹，並附上印以Levi’s® 徽標的特別定制Miu Miu手提購物袋，更讓人超想收藏！

Upcycled by Miu Miu Levi’s® 合作系列於5月中旬率先登陸上海環貿IAPM商場和倫敦Selfridges，並舉辦限時概念活動。隨後將於miumiu.com及全球18間精選Miu Miu店鋪和洛杉磯Dover Street Market發售，屆時也會搭配特別佈置的主題櫥窗與落地展架，台灣方面只在台北101 Miu Miu專櫃上市。形象廣告還找來繆斯演員Emma Corrin及凱特摩絲的女兒Lila Moss、Georgia Palmer主演，展現十足甜美個性風。

Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列水晶絲質緞翻邊牛仔褲，93,000元。圖／Miu Miu提供
Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列水晶絲質緞翻邊牛仔褲，93,000元。圖／Miu Miu提供
Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列拼接皮革牛仔外套，125,000元。圖／Miu Miu提供
Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列拼接皮革牛仔外套，125,000元。圖／Miu Miu提供
凱特摩絲的女兒Lila Moss演繹Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列。圖／Miu Miu提供
凱特摩絲的女兒Lila Moss演繹Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列。圖／Miu Miu提供
Miu Miu巧妙結合古著與手工藝，呈現出更強烈的稀少與獨特魅力，每件都是獨一無二的。圖／Miu Miu提供
Miu Miu巧妙結合古著與手工藝，呈現出更強烈的稀少與獨特魅力，每件都是獨一無二的。圖／Miu Miu提供
標誌性的Levi’s® 標籤改以Miu Miu粉紅色重新演繹。圖／Miu Miu提供
標誌性的Levi’s® 標籤改以Miu Miu粉紅色重新演繹。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Upcycled by Miu Miu企劃最近攜手Levi’s®，為舊日牛仔服飾賦予新生。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Upcycled by Miu Miu企劃最近攜手Levi’s®，為舊日牛仔服飾賦予新生。圖／Miu Miu提供
Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列緞面公主袖牛仔外套，76,000元。圖／Miu Miu提供
Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列緞面公主袖牛仔外套，76,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Upcycled by Miu Miu企劃最近攜手Levi’s®，為舊日牛仔服飾賦予新生。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Upcycled by Miu Miu企劃最近攜手Levi’s®，為舊日牛仔服飾賦予新生。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Upcycled by Miu Miu企劃最近攜手Levi’s®，為舊日牛仔服飾賦予新生。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Upcycled by Miu Miu企劃最近攜手Levi’s®，為舊日牛仔服飾賦予新生。圖／Miu Miu提供
Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列珍珠牛仔短褲，76,000元。圖／Miu Miu提供
Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列珍珠牛仔短褲，76,000元。圖／Miu Miu提供
Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列水晶刺繡牛仔短褲，79,000元。圖／Miu Miu提供
Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列水晶刺繡牛仔短褲，79,000元。圖／Miu Miu提供
Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列蕾絲水晶牛仔外套，14萬。圖／Miu Miu提供
Upcycled by Miu Miu Levi’s®合作系列蕾絲水晶牛仔外套，14萬。圖／Miu Miu提供

洛杉磯

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