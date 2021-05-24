傳奇復活！BRORA TRIPTYCH藏家原酒組 全球限量300套

傳奇酒廠BRORA復活！閉廠數年並即將於2021年再獲重啟的BRORA，於復廠前推出「BRORA TRIPTYCH 限量藏家原酒組」，其中包括1972年、1977年及1982年三款原酒，全球限量300套，建議售價108萬元。

1972年、1977年及1982年三款原酒，由集團首席調酒師Craig Wilson博士手工挑桶，分別象徵BRORA的三個耀眼時期，如同時光膠囊，見證傳奇酒廠BRORA輝煌歷史軌跡。

酒齡38年的1982年原酒，完美呈現後泥煤時代熟成的最後一批原酒，僅有輕微泥煤影響，更多地如同油脂包覆感的蠟質Waxy風味。

酒齡43年的1977年原酒，表現出BRORA最經典的泥煤（Peated）風味，BRORA在1972至1980年間開始生產具有泥煤風格的威士忌，為頂級調和威士忌帶來BRORA經典風味，在當時未曾有一個酒廠如此投入泥煤風格威士忌的創作。

酒齡48年的1972年原酒，是BRORA歷史中十分少見的原酒風格，僅在酒廠極早期短暫生產，威士忌風格主調為Earthy。

為彰顯其奢華，酒瓶晶透的水晶瓶頭上，篆刻了象徵Sutherland家族的山貓標誌，借以致意1819年在北高地創建酒廠的Sutherland公爵；此外，手工製木盒上，也特別以藍色大理石紋妝點，復刻了BRORA酒廠斑駁卻充滿歷史痕跡的外牆。

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