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贊達亞拍Valentino廣告 辣秀美腿超像電影女特務
在一年多新冠肺炎疫情籠罩下，許多休閒、藝文場所活動因此暫停。今年初Valentino秋冬發表帶大家到義大利的米蘭小劇院（Piccolo Teatro di Mailano – Teatro d’Europa）一日遊，而最新曝光的早秋系列Roman Palazzo形象廣告，又再度透過劇院的靜謐沈穩風格，展現最純粹的服飾之美。
這次形象廣告拍攝地點選在洛杉磯皇宮劇院（The Palace Theatre），由品牌代言人贊達亞（Zendaya）主演，攝影師David Sims掌鏡。在擅長捕捉人物與光影魅力的David Sims鏡頭下，贊達亞坐在劇院舞台中央，換穿風衣、豹紋外套，秀出火辣美腿，頗有電影中性感女特務的感覺，動靜之間展現出的肢體美感和服裝風格相呼應，也帶出創意總監Pierpaolo Piccioli和品牌所珍視的平等與共融，同時展現出當代的浪漫精神。
而這系列的造型大片，則是由Pierpaolo Piccioli本人於羅馬一幢舊大宅中拍攝，簡單的背景讓人聚焦在服裝上，凸顯色彩、布料、細節處等等的特色，不同鏡位的變化也讓整體畫面給觀看者一種親密、靠近的感覺。
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