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台南5間人氣美食送到家！蜷尾家、糯夫米糕都吃得到
防疫在家，也能品嚐台南的人氣名店！包括蜷尾家經典冰淇淋、錦霞樓、糯夫米糕等5間台南人氣餐廳，攜手kkday電商平台，獨家推出「全明星備戰糧包組合」，一次囊括米糕、冰淇淋、羹湯等不同類型的餐點，最後還能以咖啡作為收尾，讓民眾居家防疫的同時也能品嚐府城滋味。
這次聯名的品牌中，「蜷尾家」為海內外知名的冰淇淋甜品店，「錦霞樓」則是超過80年歷史的阿霞飯店之旗下品牌；帶有古早味的「糯夫米糕」，同樣也是席捲IG的打卡米糕名店。另外還有高人氣的文青酒吧「Moonrock」，以及擁有眾多支持者的咖啡店「St.1 Cafe'」，均是許多遊客造訪台南時的必訪名單。
全明星備戰糧包中，即是匯聚各個品牌的特色商品，共計有錦霞樓的「花菇干貝豬肚湯」2入、「鮮蝦海鮮羹」2入，糯夫米糕的「麻油豬軟骨肉米糕」4入，以及蜷尾家的「提拉米蘇義式冰淇淋」1入。另還有Moonrock「晨曦 Dawn」（無酒精）4入，以及St.1 Cafe'濾泡、濾掛咖啡包各2入，口味隨機，每套含運1,999元。
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