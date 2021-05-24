百貨強攻外帶外送 SOGO把名店料理變外帶餐盒

配合防疫升級、餐飲禁止內用，百貨馬上找對策，全台SOGO百貨即日起至6月24日為期一個月推出外帶、外送優惠方案。全台SOGO各店特別整合館內人氣餐廳，從熟客最愛的名店餐廳到美食街人氣店及快閃美食，聯手推出平時吃不到的「老饕美味外帶餐盒」。

居家防疫期間，更要好好吃飯，自宅料理外，也可透過外帶美食，讓餐桌豐富度提升。SOGO台北店的老饕美味外帶餐盒陣容，整合台北忠孝、復興、敦化三館的各大美味菜系，像是米其林星級粵菜「名人坊」，展現經典莆田菜的「莆田」，泰國料理「Nara Thai」，及曼谷米其林一星的「頌丹樂」都推出招牌菜餐盒。

五星飯店餐廳如漢來蔬食、維多利亞168，SOGO獨家餐廳「金澤美味壽司」與神樂家都特別推出外帶餐盒。還有館內人氣餐廳包括三合院、荷李活茶街、點水樓、開飯、紅豆食府、聚火鍋、邁泉、勝勢豬排、晶湯匙等十幾家餐廳，以及美食街人氣店像是九如、Gonna Express、海記等，都各自推出招牌特色餐盒。

無論是星級宴席菜、打卡美食、美味港點、異國料理及媽媽家常味小吃，價位從百元起跳。若點小吃街美食外帶還可以享受9折起優惠。消費者只要動動手指來電預約，或利用APP及上網訂餐，平均30分鐘就可以吃得到現煮美味。

SOGO台北店為了體諒消費者外帶餐盒取餐便利性，特別推出「客製化取餐服務」。消費者訂餐時，即可約定取餐方式。無論是到店取貨、館外取貨，甚至不想下車取餐，只要事先約定，SOGO還可以提供「免下車取餐服務」。