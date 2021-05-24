快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百貨強攻外帶外送 SOGO把名店料理變外帶餐盒

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
5月25日至6月24日全台SOGO推出在SOGO APP或者foodpanda訂SOGO百貨館內餐廳及小吃街美食，可享每筆訂單滿百元現折50元優惠。圖／SOGO提供
5月25日至6月24日全台SOGO推出在SOGO APP或者foodpanda訂SOGO百貨館內餐廳及小吃街美食，可享每筆訂單滿百元現折50元優惠。圖／SOGO提供

配合防疫升級、餐飲禁止內用，百貨馬上找對策，全台SOGO百貨即日起至6月24日為期一個月推出外帶、外送優惠方案。全台SOGO各店特別整合館內人氣餐廳，從熟客最愛的名店餐廳到美食街人氣店及快閃美食，聯手推出平時吃不到的「老饕美味外帶餐盒」。

居家防疫期間，更要好好吃飯，自宅料理外，也可透過外帶美食，讓餐桌豐富度提升。SOGO台北店的老饕美味外帶餐盒陣容，整合台北忠孝、復興、敦化三館的各大美味菜系，像是米其林星級粵菜「名人坊」，展現經典莆田菜的「莆田」，泰國料理「Nara Thai」，及曼谷米其林一星的「頌丹樂」都推出招牌菜餐盒。

五星飯店餐廳如漢來蔬食、維多利亞168，SOGO獨家餐廳「金澤美味壽司」與神樂家都特別推出外帶餐盒。還有館內人氣餐廳包括三合院、荷李活茶街、點水樓、開飯、紅豆食府、聚火鍋、邁泉、勝勢豬排、晶湯匙等十幾家餐廳，以及美食街人氣店像是九如、Gonna Express、海記等，都各自推出招牌特色餐盒。

無論是星級宴席菜、打卡美食、美味港點、異國料理及媽媽家常味小吃，價位從百元起跳。若點小吃街美食外帶還可以享受9折起優惠。消費者只要動動手指來電預約，或利用APP及上網訂餐，平均30分鐘就可以吃得到現煮美味。

SOGO台北店為了體諒消費者外帶餐盒取餐便利性，特別推出「客製化取餐服務」。消費者訂餐時，即可約定取餐方式。無論是到店取貨、館外取貨，甚至不想下車取餐，只要事先約定，SOGO還可以提供「免下車取餐服務」。

疫情期間，SOGO統計全台各店在美食外送平台foodpanda的訂單數成長超過20％，數字反映消費者需求，5月25日至6月24日為期一個月，SOGO百貨特別針對foodpanda上的全台SOGO百貨餐廳及小吃推出期間限定特別活動，每單「滿百折50」專案。消費者只要透過SOGO APP或者foodpanda訂SOGO百貨館內餐廳及小吃街美食，可享每筆訂單滿百元現折50元優惠。

忠孝館頌丹樂推出快閃美食外帶。圖／SOGO提供
忠孝館頌丹樂推出快閃美食外帶。圖／SOGO提供
復興館勝勢，里肌豬排便當售價200元。圖／SOGO提供
復興館勝勢，里肌豬排便當售價200元。圖／SOGO提供
忠孝館莆田，米其林頭等餐便當售價268元。圖／SOGO提供
忠孝館莆田，米其林頭等餐便當售價268元。圖／SOGO提供
復興館EN，鮭魚西京味噌便當售價320元。圖／SOGO提供
復興館EN，鮭魚西京味噌便當售價320元。圖／SOGO提供
忠孝館金澤美味壽司，「香林坊」含黑鮪赤身、鮮蝦、鮭魚龍蝦沙拉軍艦、日本青甘、花枝、稻荷、自家製美味玉子燒壽司售價400元。圖／SOGO提供
忠孝館金澤美味壽司，「香林坊」含黑鮪赤身、鮮蝦、鮭魚龍蝦沙拉軍艦、日本青甘、花枝、稻荷、自家製美味玉子燒壽司售價400元。圖／SOGO提供
5月25日至6月24日全台SOGO推出在SOGO APP或者foodpanda訂SOGO百貨館內餐廳及小吃街美食，可享每筆訂單滿百元現折50元優惠。圖／SOGO提供
5月25日至6月24日全台SOGO推出在SOGO APP或者foodpanda訂SOGO百貨館內餐廳及小吃街美食，可享每筆訂單滿百元現折50元優惠。圖／SOGO提供
敦化館名人坊極品牛炒河粉，外帶便當每款均售價350元。圖／SOGO提供
敦化館名人坊極品牛炒河粉，外帶便當每款均售價350元。圖／SOGO提供

SOGO 小吃

延伸閱讀

比薩買1送1、滿額打8折！4間餐廳外送外帶享優惠

頂呱呱ｘ點點心「超萌豬仔包」外送就能買！奶皇內餡會爆漿，20元吃得到

餐飲店禁內用！3外送平台折扣碼大方送 最高折200元

百貨餐飲禁內用 各式外帶外送客製化服務超貼心

相關新聞

樂子推出「TO-GO線上點餐」 自取外帶88折

樂子the Diner外帶外送需求自上周以來大幅成長，自5月19日起所有分店暫不開放內用，僅提供外帶與外送服務，可透過樂...

酒研所／台灣首位亞洲50大最佳甜點主廚 賴思瑩樂在當下

今年35歲的甜點主廚賴思瑩，是道道地地的新加坡人。不過她在台灣米其林二星餐廳態芮工作已經邁向第6年，並榮獲2021年亞洲50大最佳甜點主廚肯定，成為台灣首位獲得此項殊榮的甜點主廚。

BLACKPINK Rosé代言Tiffany 愛犬Hank餐盤搶先升級

美國精品品牌Tiffany & Co.於上個月宣布韓國女子天團BLACKPINK的成員Rosé擔任全球品牌代言人。Ros...

宏碁號召全民挺醫護活動 分享、回饋送Acer抗菌隨身包

PC品牌大廠宏碁（2353）號召全民共同做好防疫，以實際行動力挺醫護人員，舉辦集氣加油活動，凡活動期間更換「挺醫護」大頭...

5大電信免費送門號助弱勢生 吃到飽免綁約最低238元起

因應國內疫情警戒升級，全國各級學校停止到校上課，改採居家線上教學，全台迎來史上最大規模的遠距教學需求。五大電信業者均提供...

桃紅色地球變得更可愛 MSGM推出永續發展膠囊系列

義大利時尚KOL Chiara Ferragni的穿搭照一直是很多人關注的焦點，從她最近的搭配可以看出今年「螢光綠」似乎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。