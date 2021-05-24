空調科技拼防疫 大金橫綱V系列閃流放電＋溫濕雙控守護健康

全台疫情進入三級警戒，不僅各公私立單位與企業啟動異地、分流辦公，各級學校也改採線上教學，中央疫情指揮中心更呼籲國人非必要減少外出，待在家就是最好的防疫措施，也是避免疫情擴大的有效方法。大金空調2021年全新一對一家用空調旗艦機種「橫綱V系列」，以多重潔淨功能與溫濕雙控科技，全面守護居家空氣健康與舒適。

全新推出的「橫鋼V系列」搭載日本最先進閃流放電技術，有效分解空氣中有害物質、細菌、病毒。閃流放電功能可與冷氣、暖氣或送風、除濕模式同時運行；也可搭配防黴運轉，在關機後自動送風吹乾熱交換器，持續清淨和乾燥機體內部，確保熱交換器和氣流風道的潔淨，降低室內機異味發生。

橫綱V系列更搭載新型健康空氣濾網，結合了除臭濾網（酶藍）和PM 2.5集塵濾網，還使用人造酶分解過敏性物質，可吸收並清除家中的PM2.5、異味，主動分解99.9%過敏性物質，細菌和病毒。

大金並應用全新航太技術康達效應導流板，將氣流引向天花板，創造更廣範圍區域的舒適氣流，分布均勻讓室溫平穩，讓冷風不直吹人體，廣域舒適氣流讓室溫分布均勻平穩更舒適。橫綱V系列一級能效，室內機內建手機App轉接器，可直接透過網路遙控，讓使用者智慧又便利地享受潔淨、無異味的好空氣。

空間舒適的關鍵在濕度！日本大金更針對台灣悶濕氣候研發「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，可同時精準控制溫度及濕度，讓橫綱V系列較一般的冷氣除濕力大幅提升75%，恆溫舒適一夜好眠，還能達到省電效果，溫度每提高1度，就可以多節省6%的用電量。