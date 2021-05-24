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比薩買1送1、滿額打8折！4間餐廳外送外帶享優惠

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
瓦薩美式餐廳推出外帶比薩買1送1。圖／森邦集團提供
瓦薩美式餐廳推出外帶比薩買1送1。圖／森邦集團提供

隨著疫情持續，越來越多餐飲業者推出外帶與外送優惠，滿足民眾居家用餐的需求。「拉亞漢堡」針對外送平台，推出紅茶買1送1的優惠；「堤諾義大利比薩」推出主餐免費升級、主餐買3送1的優惠，另外「瓦薩美式餐廳」也有比薩買1送1的優惠方案，讓消費者可以安心在家防疫。

即日起至6月4日期間，連鎖早餐店「拉亞漢堡」於Foodpanda、UberEats推出「大杯紅茶買1送1」的優惠；主打手拍比薩的「堤諾義大利比薩」，在5月27日推出指定比薩買1送1的單日限定優惠，另外還有天天推出的外帶指定主餐可免費升級套餐方案（紅茶＋薯條），另外外帶指定主餐，也可享買3送1，即日起至6月4日期間，針對Foodpanda、UberEats，可享滿300加送蜂蜜炸雞1份。

位於信義區的「喀漢堡」，即日起至6月4日期間針對Foodpanda、UberEats推出外送滿299享9折的優惠；「瓦薩美式餐廳」則是在5月31日前，可享外帶比薩享買1送1（贈送指定口味），至6月4日前，透過兩大外送平台，可享滿499打8折的優惠。

堤諾義大利比薩推出主餐升級、買3送1等不同優惠。圖／森邦集團提供
堤諾義大利比薩推出主餐升級、買3送1等不同優惠。圖／森邦集團提供
喀漢堡於外送平台推出滿299享9折的優惠。圖／森邦集團提供
喀漢堡於外送平台推出滿299享9折的優惠。圖／森邦集團提供
拉亞漢堡推出大杯紅茶買1送1的優惠。圖／森邦集團提供
拉亞漢堡推出大杯紅茶買1送1的優惠。圖／森邦集團提供

義大利 漢堡 疫情

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