周杰倫頭銜又多一個！與蘇富比合作擔任拍賣會策展人

蘇富比今天宣布，六月將與歌手周杰倫跨界合作，由他擔任首屆「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」策展人，周杰倫將挑選及策畫一系列藝術拍品，將於6月18日的晚間拍賣，以及6月10日至22日舉行的日間拍賣網上專場推出。

這一系列的拍品包括美國傳奇藝術家尚·米榭·巴斯基亞（Jean-Michel Basquiat）於1985年創作的「無題」，此標誌性作品曾於同年登上「紐約時報」雜誌封面，以及周杰倫在他個人第七次世界巡迴演唱會「地表最強」期間所穿的三組演出服裝，此部分的拍賣收益將全數捐作慈善用途。此外還有畢卡索、安迪沃荷、趙無極、奈良美智、Banksy等大師的作品

「我深信藝術的力量，在於它的表現方式不受侷限也沒有邊界，它不需要刻意去接近，就在我們每一天的生活裡隨處可見。」談到這次的合作，周杰倫表示，他有一個很強烈的使命感，想跟歌迷朋友分享他對藝術的體會。希望透過這次和蘇富比的合作，能夠更深刻地理解「藝術為我們的生活帶來了什麽。」