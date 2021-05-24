CLAIRE瞬熱飲水器 3秒輕鬆解決飲水問題

新手爸媽需要沖泡奶粉，或是偶而想泡麵充飢、來杯咖啡時，卻總為費時等待所苦？由台灣家電大廠聲寶SAMPO監製出品的CLAIRE 瞬熱飲水器，推出解決日常水溫調節、定量出水需求的飲水器，從常溫水、溫開水，到泡奶粉、咖啡，隨心所欲出水只需3秒即可快速享用。

有別於市面上大多數的淨水設備都需要配接水線，免不了又是一項小工程，對於租屋族來說，亦是一筆額外開銷，CLAIRE 瞬熱飲水器主打插電即用、免專人安裝，直覺式的LED觸控面板及記憶模式更方便操作、快速上手。