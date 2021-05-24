金高銀小清新秀香奈兒N˚5珠寶 影片造型令人神魂顛倒

南韓女星、香奈兒（CHANEL）品牌大使金高銀，日前在自己IG分享拍攝時尚雜誌的影片與時尚大片。在動態的影響中，她以微捲的鮑伯短髮，搭配一身全白的香奈兒，演繹品牌最新的ETERNAL N°5系列珠寶，展現有點成熟的優雅女人韻味。而在平面照中，金高銀則將測分短髮收起、疏成髮尾微翹的父故造型，搭配材質和設計都簡約俐落的黑白色調服裝，展現清新純淨的極簡主義魅力，更加凸顯ETERNAL N°5系列珠寶獨特的摩登風格。

今年，香奈兒經典的N°5 香水歡慶100周年，香奈兒高級珠寶創意工作室也同時推出全新N°5高級珠寶系列，將香奈兒女士鍾愛的幸運數字「 5 」，結合香水的意象，透過鑽石與18K白金等珍貴素材，轉化為貼身配戴的璀璨珠寶，共包括2款項鍊、不對稱耳環、以及一枚戒指等4款新作，讓人能將這永恆好運的符碼隨身攜帶。