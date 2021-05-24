快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金高銀小清新秀香奈兒N˚5珠寶 影片造型令人神魂顛倒

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／取自金高銀IG @ggonekim
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／取自金高銀IG @ggonekim

南韓女星、香奈兒（CHANEL）品牌大使金高銀，日前在自己IG分享拍攝時尚雜誌的影片與時尚大片。在動態的影響中，她以微捲的鮑伯短髮，搭配一身全白的香奈兒，演繹品牌最新的ETERNAL N°5系列珠寶，展現有點成熟的優雅女人韻味。而在平面照中，金高銀則將測分短髮收起、疏成髮尾微翹的父故造型，搭配材質和設計都簡約俐落的黑白色調服裝，展現清新純淨的極簡主義魅力，更加凸顯ETERNAL N°5系列珠寶獨特的摩登風格。

今年，香奈兒經典的N°5 香水歡慶100周年，香奈兒高級珠寶創意工作室也同時推出全新N°5高級珠寶系列，將香奈兒女士鍾愛的幸運數字「 5 」，結合香水的意象，透過鑽石與18K白金等珍貴素材，轉化為貼身配戴的璀璨珠寶，共包括2款項鍊、不對稱耳環、以及一枚戒指等4款新作，讓人能將這永恆好運的符碼隨身攜帶。

系列設計以香奈兒標準字的阿拉伯數字「5」為主角，小型款項鍊以「5」搭配水滴造型墜飾，大型款項鍊則裝飾鑽石流蘇，彷彿香水滴落於頸項的瞬間，兩款項鍊皆可隨個人配戴習慣和當天服裝調整長度。戒指，以中央略為升高的手法彰顯主鑽的璀璨效果，不對稱設計的ETERNAL N°5耳環一側為數字符號「5」，另一側則為可轉換式鑽石耳環，可單獨作為耳釘配戴，展現品牌創意美學。

ETERNAL N°5戒指，18K白金鑲嵌1顆重約0.25克拉明亮式切割鑽石及19顆總重約0.20克拉明亮式切割鑽石，24萬4,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5戒指，18K白金鑲嵌1顆重約0.25克拉明亮式切割鑽石及19顆總重約0.20克拉明亮式切割鑽石，24萬4,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約0.40克拉明亮式切割鑽石、1顆重約0.41克拉梨形切割鑽石及49顆總重約2.01克拉明亮式切割鑽石，124萬2,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約0.40克拉明亮式切割鑽石、1顆重約0.41克拉梨形切割鑽石及49顆總重約2.01克拉明亮式切割鑽石，124萬2,000元。圖／香奈兒提供
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／取自金高銀IG @ggonekim
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／取自金高銀IG @ggonekim
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／取自金高銀IG @ggonekim
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／取自金高銀IG @ggonekim
ETERNAL N°5耳環（可轉換式設計）18K白金鑲嵌2顆各重約0.12克拉明亮式切割鑽石及29顆總重約0.43克拉明亮式切割鑽石，32萬5,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5耳環（可轉換式設計）18K白金鑲嵌2顆各重約0.12克拉明亮式切割鑽石及29顆總重約0.43克拉明亮式切割鑽石，32萬5,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5項鍊小型款，18K白金鑲嵌1顆重約0.12克拉明亮式切割鑽石及23顆總重約0.26克拉明亮式切割鑽石，27萬4,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5項鍊小型款，18K白金鑲嵌1顆重約0.12克拉明亮式切割鑽石及23顆總重約0.26克拉明亮式切割鑽石，27萬4,000元。圖／香奈兒提供
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌短片。圖／取自金高銀IG @ggonekim
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌短片。圖／取自金高銀IG @ggonekim
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／取自金高銀IG @ggonekim
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／取自金高銀IG @ggonekim
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌短片。圖／取自金高銀IG @ggonekim
金高銀配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶拍攝韓國時尚雜誌短片。圖／取自金高銀IG @ggonekim

香奈兒 珠寶 鑽石

延伸閱讀

「第二眼美女」金高銀香奈兒15秒短片讓人淪陷　釣出兩位大咖好友狂讚

日網票選最登對「韓劇螢幕情侶檔」！迫降CP竟落榜，最速配情侶是他們

19禁韓劇《模範計程車》爆紅！模特出身李絮曾演出情慾電影獲青龍獎，率性魅力讓人著迷

外套裡只穿內衣！瑪格羅比搶穿香奈兒最夯粉色套裝　霸氣開腿展現大人系性感風格

相關新聞

樂子推出「TO-GO線上點餐」 自取外帶88折

樂子the Diner外帶外送需求自上周以來大幅成長，自5月19日起所有分店暫不開放內用，僅提供外帶與外送服務，可透過樂...

酒研所／台灣首位亞洲50大最佳甜點主廚 賴思瑩樂在當下

今年35歲的甜點主廚賴思瑩，是道道地地的新加坡人。不過她在台灣米其林二星餐廳態芮工作已經邁向第6年，並榮獲2021年亞洲50大最佳甜點主廚肯定，成為台灣首位獲得此項殊榮的甜點主廚。

BLACKPINK Rosé代言Tiffany 愛犬Hank餐盤搶先升級

美國精品品牌Tiffany & Co.於上個月宣布韓國女子天團BLACKPINK的成員Rosé擔任全球品牌代言人。Ros...

宏碁號召全民挺醫護活動 分享、回饋送Acer抗菌隨身包

PC品牌大廠宏碁（2353）號召全民共同做好防疫，以實際行動力挺醫護人員，舉辦集氣加油活動，凡活動期間更換「挺醫護」大頭...

5大電信免費送門號助弱勢生 吃到飽免綁約最低238元起

因應國內疫情警戒升級，全國各級學校停止到校上課，改採居家線上教學，全台迎來史上最大規模的遠距教學需求。五大電信業者均提供...

桃紅色地球變得更可愛 MSGM推出永續發展膠囊系列

義大利時尚KOL Chiara Ferragni的穿搭照一直是很多人關注的焦點，從她最近的搭配可以看出今年「螢光綠」似乎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。