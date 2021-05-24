聽新聞
test
0:00 / 0:00
金高銀小清新秀香奈兒N˚5珠寶 影片造型令人神魂顛倒
南韓女星、香奈兒（CHANEL）品牌大使金高銀，日前在自己IG分享拍攝時尚雜誌的影片與時尚大片。在動態的影響中，她以微捲的鮑伯短髮，搭配一身全白的香奈兒，演繹品牌最新的ETERNAL N°5系列珠寶，展現有點成熟的優雅女人韻味。而在平面照中，金高銀則將測分短髮收起、疏成髮尾微翹的父故造型，搭配材質和設計都簡約俐落的黑白色調服裝，展現清新純淨的極簡主義魅力，更加凸顯ETERNAL N°5系列珠寶獨特的摩登風格。
今年，香奈兒經典的N°5 香水歡慶100周年，香奈兒高級珠寶創意工作室也同時推出全新N°5高級珠寶系列，將香奈兒女士鍾愛的幸運數字「 5 」，結合香水的意象，透過鑽石與18K白金等珍貴素材，轉化為貼身配戴的璀璨珠寶，共包括2款項鍊、不對稱耳環、以及一枚戒指等4款新作，讓人能將這永恆好運的符碼隨身攜帶。
系列設計以香奈兒標準字的阿拉伯數字「5」為主角，小型款項鍊以「5」搭配水滴造型墜飾，大型款項鍊則裝飾鑽石流蘇，彷彿香水滴落於頸項的瞬間，兩款項鍊皆可隨個人配戴習慣和當天服裝調整長度。戒指，以中央略為升高的手法彰顯主鑽的璀璨效果，不對稱設計的ETERNAL N°5耳環一側為數字符號「5」，另一側則為可轉換式鑽石耳環，可單獨作為耳釘配戴，展現品牌創意美學。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言