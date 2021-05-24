智能溫控、定量、淨水All in one！CLAIRE瞬熱飲水器，3秒輕鬆解決飲水問題

圖／有.設計uDesign提供

由深耕台灣 85 年的家電大廠－聲寶SAMPO品牌監製出品的CLAIRE 瞬熱飲水器，推出解決日常水溫調節、定量出水需求的飲水器，替家人飲水品質把關，從常溫水、溫開水，到泡奶粉、咖啡，隨心所欲出水只需3秒即可快速享用。陽光、空氣、水，是人類維持健康的三大要素，常遇到想要快速、精準定量出水的時刻，卻總為費時等待所苦？例如：新手爸媽們需沖泡奶粉、消夜時泡杯麵充飢、享受92°C完美咖啡，讓CLAIRE瞬熱飲水器幫你解決！

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此外，市面上大多數的淨水設備都需要配接水線，免不了是一頓廚房的小工程，對於租屋族來說，亦是一筆額外開銷，為了喝上一口乾淨的飲用水，其程序的繁雜，帶來很多生活上的不便，CLAIRE 瞬熱飲水器主打插電即用、免專人安裝，直覺式的LED觸控面板及記憶模式更讓你方便操作、快速上手。