富藝斯春拍獻DFL美鑽與藍鑽 百達翡麗與勞力士競人氣
國際拍賣行富藝斯（Phillips）的香港春拍將於6月2日起至5日止於香港萬豪酒店舉辦，不過原定於本週末起於台北、台中舉辦的預展，因疫情嚴峻而取消。其中珠寶鐘表的部分於上週末舉辦台灣媒體雲端預覽，由鐘表專家陳慧雯與珠寶專家劉咏儒線上解說介紹精選拍品。
本季鐘表春拍領銜拍品為市場上唯一僅知附有原裝證書的百達翡麗（Patek Philippe）第一代型號2499黃金版本。專家表示這枚腕表的型號本身就深具收藏價值，加上品項非常優秀、表密表殼印記與上面的字體都很清楚，同時來源有序，原來的義大利家庭於1956年從百達翡麗代理店購入後，目前傳給家族第三代，非常難得。
而預覽也特別介紹一件獨一無二的百達翡麗型號1538M太陽能銅鍍金掐絲琺瑯圓頂座鐘。百達翡麗的琺瑯鐘每個圖案都獨一無二。此拍品來自重要華人收藏家，圖案為春雪初融時丹頂鶴開始活動、代表新的開始，構圖上環繞一家三口丹頂鶴，用色討喜、寓意良好。同時還有值得注意的3枚勞力士腕表上拍，包括勞力士型號6241配香檳色面的14k黃金Daytona鍊帶腕表、型號1802的Day-Date鉑金鍊帶腕表、以及少見的萊姆綠色表圈「Submariner, Kermit」型號16610LV。
珠寶部分，本季總共165件拍品上拍、總價值逾1000萬美金，是數量最多的一次，共分4大主題。D FLAWLESS系列，焦點為封面拍品：10.59克拉D FL上丁方型切割（Asscher Cut）Type IIa美鑽，來自南非。彩鑽部分聚焦封底拍品，本來是一套的藍鑽戒指耳環，戒指為2.21克拉梨形切割的Fancy blue藍鑽，耳環則為梨形切割的1.12與1.13克拉耳環一對。藍鑽通常會帶灰或綠，但此三枚都沒有，如天空般純淨。海瑞溫斯頓（Harry Winston）系列則以花環系列（Cluster）為主，是品牌自1940年代以來最著名的作品。彩寶系列則有一枚鑲嵌4克拉圓形明亮式切割的緬甸鴿血紅鑽戒，來自著名品牌卡地亞（Cartier），車工罕見、鑲工精緻，配原裝盒與證書。
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