燉烤牛頰、手撕雞腿都吃得到！法式調理包滿千送百

防疫當道，許多人都選擇在家用餐。適合外帶、外送的便當與速食包，即成為防疫期間的熱門選擇。提供創意飯食料理的「米時」（RICE MOMENT），即推出多款即時包料理，不僅可以直接當主餐，也可搭配麵包、玉米片品嚐，為餐桌增添變化。即日起宅配千元再送百元折價券，到店自取可享9折優惠

創立於2013年的「米時」，雖以米飯為主，但卻透過西式手法帶來創意樂趣，提供多種時尚便當。為了民眾居家用餐的便利性，米時此次推出4款即時包主餐。「法式蔬菜燉烤牛頰」選用澳洲牛頰肉，經燒烤、燉煮等手法調理，再搭配上櫛瓜、蘑菇、小蕃茄等時蔬，每盒2包入480元。「香橙酒醋手撕雞腿」使用各式香料醃製雞腿，經酥烤、悶烤後再以手工撕下腿肉，搭配上酸甜的特製醬汁，適合搭配各種主食，每盒3包入450元。