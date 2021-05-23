聽新聞
test
0:00 / 0:00
燉烤牛頰、手撕雞腿都吃得到！法式調理包滿千送百
防疫當道，許多人都選擇在家用餐。適合外帶、外送的便當與速食包，即成為防疫期間的熱門選擇。提供創意飯食料理的「米時」（RICE MOMENT），即推出多款即時包料理，不僅可以直接當主餐，也可搭配麵包、玉米片品嚐，為餐桌增添變化。即日起宅配千元再送百元折價券，到店自取可享9折優惠
創立於2013年的「米時」，雖以米飯為主，但卻透過西式手法帶來創意樂趣，提供多種時尚便當。為了民眾居家用餐的便利性，米時此次推出4款即時包主餐。「法式蔬菜燉烤牛頰」選用澳洲牛頰肉，經燒烤、燉煮等手法調理，再搭配上櫛瓜、蘑菇、小蕃茄等時蔬，每盒2包入480元。「香橙酒醋手撕雞腿」使用各式香料醃製雞腿，經酥烤、悶烤後再以手工撕下腿肉，搭配上酸甜的特製醬汁，適合搭配各種主食，每盒3包入450元。
除此之外，還有手工純豬肉漢堡排、青醬板烤舒肥雞腿排，每盒各為400、380元，均皆可以單包購買。另外還有同樣採單包裝的和風香蔥照燒牛丼，以及適合蔬食者品嚐的手工豆腐排、墨西哥鷹嘴燉豆等品項可供選擇。每包售價119元起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言