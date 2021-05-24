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PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

每天都在煩惱早餐要吃什麼嗎？零食早餐創意料理教你做！

撰文 / 陳俊翰

圖／蝦味先提供
圖／蝦味先提供

本土疫情擴散，盡量不外出、不外食，配合政府防疫措施，從你我做起！
防疫新生活，宅居備糧要充足，心靈慰藉的ㄙㄨㄚˋ嘴零食更不可少，網推首選「麻辣口味蝦味先」微辣、漸香麻的多變層次口感，對抗夏天悶熱的室內寂寥，當然得要超前佈署備好、備滿。

生活型態大翻轉，許多家長居家辦公，還要1打N的照顧停課在家的孩子，每天睜開睡眼面臨的就是一家老小的早餐問題，既要兼顧營養均衡、又要新奇討喜，只會土司抹果醬嗎？在食材中加點微辣口感的「麻辣口味蝦味先」，簡單幾個步驟，零食早餐創意料理食譜學起來~~1秒衝等晉級神廚娘！

七味粉與微辣蝦味先相遇，口感十分完美。 圖／蝦味先提供
七味粉與微辣蝦味先相遇，口感十分完美。 圖／蝦味先提供

和風燒肉米飯糰
材料：隔夜剩飯。蝦味先碎、豬(牛)肉薄片、洋蔥。七味粉、燒肉醬。
步驟：
1、炒軟洋蔥絲，加入和風醬汁﹙比例：1糖、2味醂、3醬油、4水﹚，入肉片續炒至醬汁收乾。
2、白飯用模具塑形，入平底鍋2面煎至微焦。
3、將和風燒肉夾在底層飯片上、擺上蝦味先碎、撒上七味粉，蓋上另一層飯片，淋上燒肉醬，就完成囉~
小筆記：和風醬汁用蜂蜜取代糖，香氣多一層。
用保鮮膜取代模具，用手輕輕壓緊、塑形也可以。

冰箱有什麼、喜歡吃什麼就放什麼，小孩最不喜歡的紅黃椒、花椰菜，快趁這時候加進去吧！ 圖／蝦味先提供
冰箱有什麼、喜歡吃什麼就放什麼，小孩最不喜歡的紅黃椒、花椰菜，快趁這時候加進去吧！ 圖／蝦味先提供

冰箱有什麼、喜歡吃什麼就放什麼，小孩最不喜歡的紅黃椒、花椰菜，快趁這時候加進去吧！ 圖／蝦味先提供
冰箱有什麼、喜歡吃什麼就放什麼，小孩最不喜歡的紅黃椒、花椰菜，快趁這時候加進去吧！ 圖／蝦味先提供

晨光土司批薩
材料：土司。蝦味先碎、德國脆腸、蕃茄丁、鳳梨丁。乳酪絲、蕃茄醬、美乃滋、義大利綜合香料。
步驟：
1、土司抹上蕃茄醬，鋪上一層乳酪絲，放上德國脆腸、蕃茄丁、鳳梨丁，淋上美乃滋，撒一點蝦味先碎，及義大利香料，最後再鋪一層乳酪絲。
2、入烤箱即完成。烤箱預熱180度，中層上下火，烤大約5分鐘。
小筆記：美乃滋增加滑潤口感、義大利綜合香料增添香氣，也可不放。
一般小烤箱，目測乳酪絲表面微金黃色就可以，以免過焦。

以元氣滿滿的膳食纖維、蛋白質，迎接早晨的第一道燦爛陽光。 圖／蝦味先提供
以元氣滿滿的膳食纖維、蛋白質，迎接早晨的第一道燦爛陽光。 圖／蝦味先提供

嫩煎雞胸凱撒沙拉
材料：雞胸肉。蝦味先碎、綜合生菜、聖女小蕃茄。匈牙利紅椒粉、帕馬森起司、凱撒沙拉醬。
步驟：
1、雞胸肉以鹽、黑胡椒按摩、醃漬半小時，以中火2面煎微焦後，轉小火2面續煎5分鐘，關火、蓋上鍋蓋悶5分鐘；雞胸肉放涼後逆紋切片、撒上匈牙利紅椒粉。
2、沙拉食材淋上沙拉醬，擺上蝦味先碎，撒上帕馬森起司粉。
3、美美地排盤即完成。
小筆記：蝦味先碎取代烤麵包丁，口感真是一絕啊！
＊懶人包：冰箱備些現成貨，隨取隨用：
市售各種口味舒肥雞胸肉，料理變化多。
買瓶凱撒沙拉醬，省去繁複製作過程，魚肉蔬果都可搭配。

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