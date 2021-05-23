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玫瑰盛開！Pandora Timeless系列鏤空新作性感又優雅

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Pandora推出全新Timeless系列。圖／Pandora提供
Pandora推出全新Timeless系列。圖／Pandora提供

來自丹麥的Pandora於春夏之際推出全新以優美玫瑰為靈感的Timeless系列，將象徵著力量、感恩與珍愛的玫瑰輪廓，以鏤空、對稱的手法化作造型經典又兼具現代美學的各式首飾，以925銀與Pandora Rose鍍玫瑰金的材質打造，系列包含串飾、手鍊、項鍊、戒指、耳環，既可整套配戴營造層次感，亦可混搭出獨一無二的個人風格。

鏤空玫瑰花瓣項鍊、耳環及手鍊均以925銀鑄造出層瓣玫瑰，中間鑲嵌閃耀奪目的鋯石作為花蕊。鏤空玫瑰花瓣雙層吊飾則以Pandora Rose和925銀雙層色彩勾勒出玫瑰花瓣優美的輪廓，鏤空的花瓣打磨、拋光到細緻的表面處理都以手工完成。

多款光彩熠熠的戒指亦是本季Timeless系列的一大重點，Pandora Rose鏤空玫瑰花瓣戒指，鏤空設計讓層層堆疊的玫瑰花瓣更加靈動優美，鏤空玫瑰花圈戒指則以925銀鑄刻綿延不斷的朵朵玫瑰。璀璨交織三環鋯石戒指和璀璨光環雙圈鋯石戒指分別以Pandora Rose及925銀打造寬版戒身，後者更以同心圓設計呈現強烈的視覺感，讓經典圓形珠寶更加奪目。

Pandora璀璨光環925銀鋯石項鍊，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨光環925銀鋯石項鍊，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora Rose鏤空玫瑰花瓣戒指，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora Rose鏤空玫瑰花瓣戒指，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora鏤空玫瑰花瓣925銀耳環，1,880元。圖／Pandora提供
Pandora鏤空玫瑰花瓣925銀耳環，1,880元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨光環925銀鋯石手鍊，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨光環925銀鋯石手鍊，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora鏤空玫瑰花圈925銀戒指，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora鏤空玫瑰花圈925銀戒指，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora鏤空玫瑰花瓣925銀項鍊，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora鏤空玫瑰花瓣925銀項鍊，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨光環925銀雙圈鋯石戒指，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨光環925銀雙圈鋯石戒指，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora Rose鏤空玫瑰花瓣雙層吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora Rose鏤空玫瑰花瓣雙層吊飾，2,480元。圖／Pandora提供

珠寶 丹麥

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