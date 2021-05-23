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「長腿姊姊」李多熙火辣示範 開衩裙就是衣櫃必備單品

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
有「長腿姊姊」暱稱的韓星李多熙，以Brunello Cucinelli寬百褶開岔中長裙搭配品牌經典標誌Molini外套，在些許運動風中融入「大辣」的性感、夢幻風情。圖／Brunello Cucinelli提供
有「長腿姊姊」暱稱的韓星李多熙，以Brunello Cucinelli寬百褶開岔中長裙搭配品牌經典標誌Molini外套，在些許運動風中融入「大辣」的性感、夢幻風情。圖／Brunello Cucinelli提供

今年的裙裝流行開岔設計，無論長度如何，搭配開衩元素展現出的性感俐落風，都可以為整體造型增添不少女人味。

時尚品牌Brunello Cucinelli今年春夏就有許多件開衩設計的裙子，其中還結合了西裝風格的摺線細節、百褶裙，讓開衩裙穿起來也可以很正式，在優雅韻味中更不失中性帥氣風，性感火辣兼具個性味。

因為《如懿傳》、《三十而已》人氣再度上漲的大陸女星童瑶，最近就穿了Brunello Cucinelli象牙白上衣搭配長板開衩裙，雪白長腿若隱若現，仙氣滿滿。而韓國女星孫淡妃也用同一件裙子搭配西裝外套，展現出不一樣的俐落霸氣。有「長腿姊姊」暱稱的韓星李多熙，則是選擇以Brunello Cucinelli寬百褶開岔中長裙搭配品牌經典標誌Molini外套，在些許運動風中融入「大辣」的性感、夢幻風情。

而這波開衩裙流行也持續在早秋系列發酵，Moschino早秋系列就以超可愛的泰迪熊刺繡牛仔裙、拉鍊皮革洋裝等呈現開衩裙的魅力，同時展現可愛俏皮與成熟感。

Moschino早秋系列也有不少開衩裙單品。圖／Moschino提供
Moschino早秋系列也有不少開衩裙單品。圖／Moschino提供
韓國女星孫淡妃用Brunello Cucinelli長板開衩裙搭配西裝外套，展現出俐落霸氣。圖／Brunello Cucinelli提供
韓國女星孫淡妃用Brunello Cucinelli長板開衩裙搭配西裝外套，展現出俐落霸氣。圖／Brunello Cucinelli提供
Moschino早秋系列也有不少開衩裙單品。圖／Moschino提供
Moschino早秋系列也有不少開衩裙單品。圖／Moschino提供
Moschino早秋系列也有不少開衩裙單品。圖／Moschino提供
Moschino早秋系列也有不少開衩裙單品。圖／Moschino提供
有「長腿姊姊」暱稱的韓星李多熙，以Brunello Cucinelli寬百褶開岔中長裙搭配品牌經典標誌Molini外套，在些許運動風中融入「大辣」的性感、夢幻風情。圖／Brunello Cucinelli提供
有「長腿姊姊」暱稱的韓星李多熙，以Brunello Cucinelli寬百褶開岔中長裙搭配品牌經典標誌Molini外套，在些許運動風中融入「大辣」的性感、夢幻風情。圖／Brunello Cucinelli提供
有「長腿姊姊」暱稱的韓星李多熙，以Brunello Cucinelli寬百褶開岔中長裙搭配品牌經典標誌Molini外套，在些許運動風中融入「大辣」的性感、夢幻風情。圖／Brunello Cucinelli提供
有「長腿姊姊」暱稱的韓星李多熙，以Brunello Cucinelli寬百褶開岔中長裙搭配品牌經典標誌Molini外套，在些許運動風中融入「大辣」的性感、夢幻風情。圖／Brunello Cucinelli提供
大陸女星童瑶，穿了Brunello Cucinelli象牙白上衣搭配長板開衩裙，雪白長腿若隱若現，仙氣滿滿。圖／Brunello Cucinelli提供
大陸女星童瑶，穿了Brunello Cucinelli象牙白上衣搭配長板開衩裙，雪白長腿若隱若現，仙氣滿滿。圖／Brunello Cucinelli提供
韓國女星孫淡妃用Brunello Cucinelli長板開衩裙搭配西裝外套，展現出俐落霸氣。圖／Brunello Cucinelli提供
韓國女星孫淡妃用Brunello Cucinelli長板開衩裙搭配西裝外套，展現出俐落霸氣。圖／Brunello Cucinelli提供
大陸女星童瑶，穿了Brunello Cucinelli象牙白上衣搭配長板開衩裙，雪白長腿若隱若現，仙氣滿滿。圖／Brunello Cucinelli提供
大陸女星童瑶，穿了Brunello Cucinelli象牙白上衣搭配長板開衩裙，雪白長腿若隱若現，仙氣滿滿。圖／Brunello Cucinelli提供

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