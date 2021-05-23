居家防疫餐+放電！樂天皇朝推「8色小籠包DIY套組」

隨著疫情尚未趨緩，防疫作法又不斷上修，讓許多學校紛紛停課改遠距離教學，餐飲也以外帶、外送為主。為了讓民眾在家也能與小孩同樂並且享受餐點，來自新加坡的樂天皇朝，推出「8色小籠包手作套組」，增添居家親子時光的樂趣。

隸屬於新加坡樂天集團的「樂天皇朝」，自2015年首度登台，目前在台有2間分店，提供多款中華經典料理，其中又以「8色小籠包」為招牌特色料理。在8種不同顏色的小籠包中，分別包裹著起司、黑松露、人參、麻辣等8種不同口味的餡料。此次推出的「8色小籠包手作套組」，提供有豬肉內餡、8色小龍包皮16片（每種顏色各2片），還有蒸籠、蒸籠紙等配件，讓民眾可以跟著孩子們，一起在家製作小籠包，首波限量100組，每組588元，須透過門市和樂天oddle外送平台訂餐販售。

配合防疫政策，即日起至疫情降回第二級前，樂天皇朝外帶自取皆享全單75折優惠，並提供一樓取餐點，讓民眾免下車取餐，並擴大外送範圍至雙北偏遠地區，單筆消費折扣後滿1000即現抵100，滿額再享雙北地區15公里內免運外送。透過Uber Eats和Food Panda訂餐，滿額也可獲贈明星商品。