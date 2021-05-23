百貨餐飲禁內用 各式外帶外送客製化服務超貼心

全台疫情緊張，配合各地方政府防疫政策，連鎖百貨陸續實施餐飲暫停內用，並全力攻外帶外送服務，同時也透過增設快取區、民眾約定取餐，甚至提供免下車取餐服務等客製化貼心服務，盡力滿足疫情時期消費者需求。

新光三越

新光三越台北各店配合政府防疫政策，5/24起餐飲將暫停內用。加上台中、高雄日前也配合地方政府餐飲禁止內用，新光三越全台15店中，目前有11店配合地方政府政策，餐飲暫停內用。

新光三越各店將強化提供顧客外送與外帶服務，消費者可於新光三越APP的美食地圖skm eats選擇外帶或外送服務、並以skm pay零接觸進行線上下單，各店並於一樓增設快取BAR提供外帶顧客快速取餐，若選擇skm eats外送服務，新光三越專屬外送車隊在餐點製作完畢後，將餐點直送顧客手中，讓民眾在家也能享受安心方便的享受百貨美食體驗。

遠東百貨

配合雙北5/24起禁餐飲內用政策，目前遠百餐飲暫停內用店別包括：遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、台中大遠百、遠百嘉義、高雄大遠百、遠百花蓮。新竹大遠百、台南大遠百，目前因新竹市、台南市政府目前尚未全面禁止內用，部分餐廳可內用，將視政策變動調整。

遠百各店也推出「美味速利便」提供民眾訂餐，以便捷、彈性的取餐方式搭配優惠，服務消費者。

遠東SOGO百貨

配合政府防疫政策，遠東SOGO百貨明日起全台七店禁止餐飲內用。

全台SOGO各店特別整合館內人氣餐廳、美食街名店及快閃美食，聯手推出平時吃不到的「老饕美味外帶餐盒」。SOGO台北店特別推出「客製化取餐服務」，消費者訂餐時，即可約定取餐方式，無論是到店取貨、館外取貨，甚至不想下車取餐，只要事先約定，SOGO可提供「免下車取餐服務」。

因應台北市政府宣布5/24開始，全台北市禁止餐飲業提供現場飲食。微風集團所有店櫃餐飲內用（含設有座位區美食街），僅提供顧客外帶或外送服務。

同時微風集結館內近百家餐飲，聯手外送平台推出「Breeze Take Out」專區，只要到微風App首頁左下方點選logo，即可自動打開UberEats及foodpanda顯示附近的微風餐廳。沒有配合外送的餐廳，也接受民眾致電訂餐，餐廳將派人提供送餐至一樓大門口供顧客取餐服務。

環球購物中心

環球購物中心早在5/18就宣布板橋車站、南港車站、新北中和、桃園A8、林口A9及新左營車站，在5/28前全面暫停餐飲內用服務，僅提供外帶、外送服務，減少接觸。是全台最早暫停餐飲內用的商場。

京站

京站配合政府政策，包括台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店將自營業日起取消內用，消費者可透過美食外送平台QQ飛食訂購。