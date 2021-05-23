追劇拚防疫！4大串流平台序號免費送 最長爽看1個月

宅在家防疫讓時間感變得越來越模糊，到了週末尤其難熬，各影音串流平台紛紛送上優惠，支持全民「週末別出門」，只要在家按下Play鍵，追劇就能救世界，防疫生活一點都不無聊！

愛奇藝

即日起至5月31日止，只要下載新版App即可免費領取「黃金VIP」14天序號，原本已加入的VIP會員也可領取，在新版App內領取即可自動累加會員資格14天，一個帳號限領一次，無法重複領取，僅限台灣地區用戶參與。

KKTV

即日起至5月28日止，KKTV也為大家送上宅在家必備的精神食糧，推出14天序號兌換，只要登入或者註冊KKTV帳號，輸入「KKTVSTAYHOME」即可免費14天追劇追到飽。開通序號或已是KKTV VIP會員，還可至KKTV粉絲團，完成指定貼文任務，即可參加「四人共享方案90天資格」抽獎活動。

LINE TV

於5月28日23:59前只要加入LINE TV官方帳號，並首度完成LINE帳號綁定，3個工作天內可獲得LINE TV「VIP 30天」體驗序號1組，但僅限於5月20日前未綁定之會員參與，數量有限，送完為止。

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