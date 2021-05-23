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台北市5月24日起禁內用 侯布雄外帶滿1500元贈麵包組
台北市宣布自5月24起，台北市飲食店、餐廳全面禁止內用，只許外送或外帶。目前多家米其林星級餐廳才剛剛收到訊息，尚在內部討論中；不過已經推出外帶或外送服務的餐廳，比如米其林三星頤宮、米其林一星侯布雄法式餐廳暨甜點沙龍、Longtail、吉兆割烹壽司、大腕燒肉專門店、A Cut牛排館，都將持續拼外帶，進行營業額保衛戰。
台灣第一家米其林星級法式餐廳侯布雄法式餐廳（L'Atelier de Joël Robuchon Taipei）暨甜點沙龍，外帶餐點服務已於日前上線，外帶菜單滿1500元，就加贈價值380元麵包組。
侯布雄法式餐廳暨甜點沙龍的外帶菜單的選項相當豐富，包括前菜、三明治、鹹派、湯品、主菜、配菜、綜合麵包籃、甜點，以及精選酒款。
在前菜的選擇方面，有豬肉抹醬、伊比利火腿及鄉村麵包、法式鄉村肉派、尼斯沙拉、凱薩沙拉。
在主菜的部分則提供布列斯式香料烤雞（4人份、須3天前預訂），油封鴨腿佐綠扁豆泥、起司牛肉漢堡、義大利肉醬麵。甜點則有法式烤布蕾、藍莓塔、檸檬塔、提拉米蘇。
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