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女水手也可以穿得很浪漫！Miu Miu新推出Maritime系列
以往在最近這個時期是歐洲度假旺季，雖然今年全球旅遊狀況依然受到新冠肺炎疫情影響，但為此需求所推出的時尚單品依然沒有缺席。Miu Miu最新推出的Maritime系列，就是以輕盈、柔和又充滿度假氛圍的概念所打造，而此系列的形象廣告更是融入了航海主題，不只完美襯托服裝風格，也再度勾起大家對外出旅行的懷念之情。
Miu Miu Maritime系列重現水手制服清新躍動的姿態，並保留時尚典雅的時裝風貌。運用了翻領、寬肩等傳統男裝元素結合女性氣質，搭配很Miu Miu風的柔和圓袖、蕾絲細節、褶邊與蝴蝶結元素，創造出可愛率性的服飾系列。圓點緞面、府綢、耐久棉質丹寧面料以海軍藍、經典白、淡雅粉、軍官紅配色呈現，散發清爽舒適又愜意的年輕氣息。
形象廣告選在法國聖馬洛Plage de Bon-Secours浴場的混凝土壁壘取景，在攝影師Johnny Dufort的鏡頭下，女模特兒們化身女水手，頭髮和衣服隨風飄逸，遙望天際的眼神彷彿期許著全新的開始。整體畫面也傳遞出「海岸蘊藏無限可能，它並非陸地盡頭，而是新界起點」的訊息，也像在這個特殊時期裡，人們對即將迎來的嶄新生活所抱持著的滿滿想望。
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