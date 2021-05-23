女水手也可以穿得很浪漫！Miu Miu新推出Maritime系列

以往在最近這個時期是歐洲度假旺季，雖然今年全球旅遊狀況依然受到新冠肺炎疫情影響，但為此需求所推出的時尚單品依然沒有缺席。Miu Miu最新推出的Maritime系列，就是以輕盈、柔和又充滿度假氛圍的概念所打造，而此系列的形象廣告更是融入了航海主題，不只完美襯托服裝風格，也再度勾起大家對外出旅行的懷念之情。

Miu Miu Maritime系列重現水手制服清新躍動的姿態，並保留時尚典雅的時裝風貌。運用了翻領、寬肩等傳統男裝元素結合女性氣質，搭配很Miu Miu風的柔和圓袖、蕾絲細節、褶邊與蝴蝶結元素，創造出可愛率性的服飾系列。圓點緞面、府綢、耐久棉質丹寧面料以海軍藍、經典白、淡雅粉、軍官紅配色呈現，散發清爽舒適又愜意的年輕氣息。