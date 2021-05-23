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展示厭世高級臉！Jisoo主演Dior最新形象廣告出爐
防疫時期宅在家，雖然無法出門逛街，但可以欣賞許多時尚品牌在最近紛紛推出的嶄新形象廣告也不錯！Dior全新發布由全球形象代言人BLACKPINK的Jisoo智秀演出的2021秋季系列形象照、影片，當中不只可以看到多變的服裝造型魅力，不同材質與細節的Lady Dior提包也讓人看見更年輕、充滿活力的設計風格。
Jisoo這次在形象照中換穿多套造型，包含優雅復古的黑色洋裝搭貝蕾網帽、類似制服風的格紋短裙套裝、超有個性的豹紋裝和經典Bar Jacket裙裝。四種造型分別搭上不同的Lady Dior提包，像是橘色小恐龍刺繡印花款、莓果紅翻轉法式印花刺繡帆布款、豹紋刺繡帆布款等，都可以在典雅中看到更迷人的俏皮個性。
鞋款方面在本季也增添不少年輕率性風格的設計，像是Jisoo示範的Dior-ID Logo 休閒鞋、Dior Mizza豹紋圖騰亮面尼龍芭蕾舞鞋、Dior-Doll 白色亮面小牛皮芭蕾舞鞋等。
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