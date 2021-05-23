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全球只有8地販售的限量包 Ferragamo印花系列優雅登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
西班牙雕塑家Diego Cabezas作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
西班牙雕塑家Diego Cabezas作品。圖／Salvatore Ferragamo提供

今年早秋，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo推出了Tuscan Wildflowers（托斯卡尼的野花）系列商品，以優雅印花元素呈現品牌發源地的自然之美。

在經過新冠肺炎疫情之後人們的生活需要時間重整，Tuscan Wildflowers系列刻畫著大自然萬物復興的希望與力量，以黑白、橘黑配色展示印花的魅力。罌粟花、雛菊和向日葵在服裝和配飾上綻放，帶有濃烈迷人的風情。其中Studio限量版包款特別選用機棉質帆布製成，搭配此系列主題圖樣黑白印花，清新柔美。在卡普里島、福爾泰德伊馬爾米、馬貝拉、坎城、邁阿密、拉斯維加斯、夏威夷以及里約熱內盧8處旅遊勝地的Ferragamo精品店均有銷售，包款的肩帶之上還印有各地地名。

此外，為了宣傳此系列，Salvatore Ferragamo也推出了Tuscan Wildflowers多媒體創意項目，攜手包括法國畫家及設計師Lucas Beaufort、西班牙雕塑家Diego Cabezas、巴西插畫家Marina Papi、韓國畫家Boree Hur等6位藝術家進行創作，他們以Tuscan Wildflowers系列印花為題，透過插畫、拼貼畫、照片與動畫的形式傳遞出對旅行、自身文化和個人經歷等的體悟。

Salvatore Ferragamo推出了Tuscan Wildflowers（托斯卡尼的野花）系列商品。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出了Tuscan Wildflowers（托斯卡尼的野花）系列商品。圖／Salvatore Ferragamo提供
Tuscan Wildflowers系列Studio限量版坎城包款。圖／Salvatore Ferragamo提供
Tuscan Wildflowers系列Studio限量版坎城包款。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出了Tuscan Wildflowers（托斯卡尼的野花）系列商品。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出了Tuscan Wildflowers（托斯卡尼的野花）系列商品。圖／Salvatore Ferragamo提供
法國畫家及設計師Lucas Beaufort作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
法國畫家及設計師Lucas Beaufort作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
美國插畫家Bijou Karman作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
美國插畫家Bijou Karman作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出了Tuscan Wildflowers（托斯卡尼的野花）系列商品。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出了Tuscan Wildflowers（托斯卡尼的野花）系列商品。圖／Salvatore Ferragamo提供
巴西插畫家Marina Papi作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
巴西插畫家Marina Papi作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
Tuscan Wildflowers系列黑色尼龍印花手提包，37,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Tuscan Wildflowers系列黑色尼龍印花手提包，37,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
韓國畫家Boree Hur作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
韓國畫家Boree Hur作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
Tuscan Wildflowers系列Studio限量版邁阿密包款。圖／Salvatore Ferragamo提供
Tuscan Wildflowers系列Studio限量版邁阿密包款。圖／Salvatore Ferragamo提供
Tuscan Wildflowers系列Studio限量版洛杉磯包款。圖／Salvatore Ferragamo提供
Tuscan Wildflowers系列Studio限量版洛杉磯包款。圖／Salvatore Ferragamo提供

品牌 義大利

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