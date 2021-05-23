全球只有8地販售的限量包 Ferragamo印花系列優雅登場

今年早秋，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo推出了Tuscan Wildflowers（托斯卡尼的野花）系列商品，以優雅印花元素呈現品牌發源地的自然之美。

在經過新冠肺炎疫情之後人們的生活需要時間重整，Tuscan Wildflowers系列刻畫著大自然萬物復興的希望與力量，以黑白、橘黑配色展示印花的魅力。罌粟花、雛菊和向日葵在服裝和配飾上綻放，帶有濃烈迷人的風情。其中Studio限量版包款特別選用機棉質帆布製成，搭配此系列主題圖樣黑白印花，清新柔美。在卡普里島、福爾泰德伊馬爾米、馬貝拉、坎城、邁阿密、拉斯維加斯、夏威夷以及里約熱內盧8處旅遊勝地的Ferragamo精品店均有銷售，包款的肩帶之上還印有各地地名。