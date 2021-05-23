滿滿的奢華logo！FENDI和VERSACE手表細節都是貴氣

許多時尚品牌往往從自身辨識度高、深受歡迎的設計元素延伸，推出不同門類的商品，便於互相搭配、滿足品牌愛好者能隨時被這些經典圖騰包圍的需求。來自義大利的FENDI和VERSACE都有橫跨腕表在內多種不同領域的設計。

以FENDI的經典FFlogo交錯組成金屬表鍊的Forever Fendi系列，推出為女士打造的全新19毫米及29毫米表殼尺寸，為這個精緻優雅的腕表系列提供更多選擇。雙色不鏽鋼的設計讓亮眼的經典FF標誌圖案表帶更顯突出，備有黑色珍珠母貝表盤搭配不鏽鋼與電鍍玫瑰金色的表殼與鍊帶，以及白色珍珠母貝表盤配不鏽鋼與電鍍黃金色表殼與鍊帶的選擇，表圈均鑲鑽，備有兩個尺寸可選。

另一方面氣質浪漫的粉紅色珍珠母貝表盤則以單一金屬顏色聚焦亮眼的表盤。19毫米的玫瑰金不鏽鋼配粉紅色珍珠母貝表款，配鑽石時標；29毫米的尺寸則有不鏽鋼表殼鍊帶、以及玫瑰金不鏽鋼鑲鑽表殼鍊帶2種型號，均鑲嵌12顆鑽石時標。