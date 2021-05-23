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滿滿的奢華logo！FENDI和VERSACE手表細節都是貴氣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
VERSACE Greca Glass珍珠母貝雙色鍊帶表，39,600元。圖／VERSACE提供
VERSACE Greca Glass珍珠母貝雙色鍊帶表，39,600元。圖／VERSACE提供

許多時尚品牌往往從自身辨識度高、深受歡迎的設計元素延伸，推出不同門類的商品，便於互相搭配、滿足品牌愛好者能隨時被這些經典圖騰包圍的需求。來自義大利的FENDI和VERSACE都有橫跨腕表在內多種不同領域的設計。

以FENDI的經典FFlogo交錯組成金屬表鍊的Forever Fendi系列，推出為女士打造的全新19毫米及29毫米表殼尺寸，為這個精緻優雅的腕表系列提供更多選擇。雙色不鏽鋼的設計讓亮眼的經典FF標誌圖案表帶更顯突出，備有黑色珍珠母貝表盤搭配不鏽鋼與電鍍玫瑰金色的表殼與鍊帶，以及白色珍珠母貝表盤配不鏽鋼與電鍍黃金色表殼與鍊帶的選擇，表圈均鑲鑽，備有兩個尺寸可選。

另一方面氣質浪漫的粉紅色珍珠母貝表盤則以單一金屬顏色聚焦亮眼的表盤。19毫米的玫瑰金不鏽鋼配粉紅色珍珠母貝表款，配鑽石時標；29毫米的尺寸則有不鏽鋼表殼鍊帶、以及玫瑰金不鏽鋼鑲鑽表殼鍊帶2種型號，均鑲嵌12顆鑽石時標。

VERSACE今年春夏的Greca Glass系列腕表，以品牌DNA代表希臘回紋（Greca）作為時計的主要元素，鐫刻於表盤上並覆整個表圈，經典美杜莎圖騰則位於12點鐘位置，為腕表打上鮮明的VERSACE印記。32 毫米的Greca Glass系列共有3個型號，搭配珍珠母貝或黑色表盤，備有珍貴的錦蛇皮表帶或鍍香檳色及雙色金屬鍊帶，展現當代VERSACE風格。

VERSACE Greca Glass黑色香檳金鍊帶表，39,600元。圖／VERSACE提供
VERSACE Greca Glass黑色香檳金鍊帶表，39,600元。圖／VERSACE提供
FENDI Forever Fendi 29毫米鑲鑽腕表，88,500元。圖／FENDI提供
FENDI Forever Fendi 29毫米鑲鑽腕表，88,500元。圖／FENDI提供
FENDI Forever Fendi 29毫米腕表，44,500元。圖／FENDI提供
FENDI Forever Fendi 29毫米腕表，44,500元。圖／FENDI提供
FENDI Forever Fendi 19毫米腕表，44,500元。圖／FENDI提供
FENDI Forever Fendi 19毫米腕表，44,500元。圖／FENDI提供
VERSACE Greca Glass珍珠母貝錦蛇皮表，價格店洽。圖／VERSACE提供
VERSACE Greca Glass珍珠母貝錦蛇皮表，價格店洽。圖／VERSACE提供
FENDI與VERSACE推出新款女錶，展現奢華當代設計感。圖／FENDI、VERSACE提供
FENDI與VERSACE推出新款女錶，展現奢華當代設計感。圖／FENDI、VERSACE提供
FENDI Forever Fendi 29毫米腕表，49,000元。圖／FENDI提供
FENDI Forever Fendi 29毫米腕表，49,000元。圖／FENDI提供
FENDI Forever Fendi 29毫米鑲鑽腕表，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Forever Fendi 29毫米鑲鑽腕表，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Forever Fendi 19毫米腕表，44,500元。圖／FENDI提供
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