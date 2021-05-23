NFT藝術大爆發！普普始祖沃荷原創數位藝術復活上拍

自今年初以來NFT（Non Fungible Token）加密藝術顯然已成未來趨勢，為收藏藝術與精品開展了全新的世界。首創拍賣數位收藏品並接受買家以虛擬貨幣付款的大型國際拍賣行佳士得（Christie’s），自即日起至5月27日止在線上推出「Andy Warhol：Machine Made」專場拍賣，共5件普普藝術藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）於1980年代中期以當時電腦創作的數位藝術品上拍。

這些作品於2014年透過如今也已經被時代淘汰的3.5磁片（floppy disk）存擋後如今獲得重生。這些拍品將為安迪沃荷視覺藝術基金會（The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts）籌募慈善款項。佳士得也宣布將接受美金與乙太幣（Ether）付款，每件作品的起拍價均為1萬美元。這些數位畫作都將在拍賣前以加密處理，並於拍賣後轉移到藏家的數位錢包中。