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隋棠美秀DE BEERS鑽石 請問歲月在哪裡？
在網路上具有超高人氣的女星隋棠，本月以簡約乾淨的造型，搭配DE BEERS鑽石珠寶登上名人雜誌封面。隋棠於本次拍攝中共混搭DE BEERS多款不同的代表性高級珠寶作品，包括以鑽石描繪大自然美景的Phenomena Glacier系列、將音樂之美化為具體的Arpeggia系列等，並配戴運用獨特鑽石原石創作出的的Diamond Legends by De Beers Vulcan及Talisman系列。隋棠在訪談中更回顧2002年踏入演藝圈以來將近20年的心境轉變，如今不但是三個孩子的媽，也從自己的時尚經歷中開創了事業第二春。
隋棠在封面造型上了配戴DE BEERS Phenomena Glacier高級珠寶鑽石耳環，是屬於以天然鑽石讚頌水之奇觀的Phenomena系列。這款耳環採用了圓形明亮式切割、梯形切割、公主方形、梨形切割等各種不同切割的鑽石去刻畫美麗的北極冰川。
而隋棠所配戴的另一套珠寶，則是DE BEERS以鑽石專家的身份，精選不同顏色的天然鑽石原石和拋光美鑽而創作出的代表性作品，彰顯鑽石本身自然、獨一無二之美。Vulcan系列耳環與主指，靈感源自羅馬火神和火山神Vulcan，耳環對比並列黃色和褐色鑽石原石，以及圓形明亮式鑽石和欖尖形切割彩鑽；戒指則以款不同顏色的天然鑽石原石凸顯中央梨形切割主鑽，讓人聯想起火山爆發的自然景觀。而她所配戴的圓牌吊墜項鍊，則是Talisman 10週年紀念作，用鑿點金工鑲嵌工藝，將綠色和黃色鑽石原石和拋光美鑽鑲於18K白金之上，保留鑽石原石的天然紋理，表現大自然的鬼斧神工和珠寶工匠的精湛工藝。
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