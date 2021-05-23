隋棠美秀DE BEERS鑽石 請問歲月在哪裡？

在網路上具有超高人氣的女星隋棠，本月以簡約乾淨的造型，搭配DE BEERS鑽石珠寶登上名人雜誌封面。隋棠於本次拍攝中共混搭DE BEERS多款不同的代表性高級珠寶作品，包括以鑽石描繪大自然美景的Phenomena Glacier系列、將音樂之美化為具體的Arpeggia系列等，並配戴運用獨特鑽石原石創作出的的Diamond Legends by De Beers Vulcan及Talisman系列。隋棠在訪談中更回顧2002年踏入演藝圈以來將近20年的心境轉變，如今不但是三個孩子的媽，也從自己的時尚經歷中開創了事業第二春。

隋棠在封面造型上了配戴DE BEERS Phenomena Glacier高級珠寶鑽石耳環，是屬於以天然鑽石讚頌水之奇觀的Phenomena系列。這款耳環採用了圓形明亮式切割、梯形切割、公主方形、梨形切割等各種不同切割的鑽石去刻畫美麗的北極冰川。