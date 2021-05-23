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隋棠美秀DE BEERS鑽石 請問歲月在哪裡？

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
隋棠配戴DE BEERS鑽石珠寶登上名人雜誌封面。圖／DE BEERS提供
隋棠配戴DE BEERS鑽石珠寶登上名人雜誌封面。圖／DE BEERS提供

在網路上具有超高人氣的女星隋棠，本月以簡約乾淨的造型，搭配DE BEERS鑽石珠寶登上名人雜誌封面。隋棠於本次拍攝中共混搭DE BEERS多款不同的代表性高級珠寶作品，包括以鑽石描繪大自然美景的Phenomena Glacier系列、將音樂之美化為具體的Arpeggia系列等，並配戴運用獨特鑽石原石創作出的的Diamond Legends by De Beers Vulcan及Talisman系列。隋棠在訪談中更回顧2002年踏入演藝圈以來將近20年的心境轉變，如今不但是三個孩子的媽，也從自己的時尚經歷中開創了事業第二春。

隋棠在封面造型上了配戴DE BEERS Phenomena Glacier高級珠寶鑽石耳環，是屬於以天然鑽石讚頌水之奇觀的Phenomena系列。這款耳環採用了圓形明亮式切割、梯形切割、公主方形、梨形切割等各種不同切割的鑽石去刻畫美麗的北極冰川。

而隋棠所配戴的另一套珠寶，則是DE BEERS以鑽石專家的身份，精選不同顏色的天然鑽石原石和拋光美鑽而創作出的代表性作品，彰顯鑽石本身自然、獨一無二之美。Vulcan系列耳環與主指，靈感源自羅馬火神和火山神Vulcan，耳環對比並列黃色和褐色鑽石原石，以及圓形明亮式鑽石和欖尖形切割彩鑽；戒指則以款不同顏色的天然鑽石原石凸顯中央梨形切割主鑽，讓人聯想起火山爆發的自然景觀。而她所配戴的圓牌吊墜項鍊，則是Talisman 10週年紀念作，用鑿點金工鑲嵌工藝，將綠色和黃色鑽石原石和拋光美鑽鑲於18K白金之上，保留鑽石原石的天然紋理，表現大自然的鬼斧神工和珠寶工匠的精湛工藝。

DE BEERS Classic Line五層密釘鑲鑽石戒指，39萬8,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Classic Line五層密釘鑲鑽石戒指，39萬8,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Arpeggia三行鑽石耳環，約166萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Arpeggia三行鑽石耳環，約166萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Diamond Legends高級珠寶系列Vulcan鑽石戒指，約615萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Diamond Legends高級珠寶系列Vulcan鑽石戒指，約615萬元。圖／DE BEERS提供
隋棠配戴DE BEERS鑽石珠寶登上名人雜誌封面。圖／DE BEERS提供
隋棠配戴DE BEERS鑽石珠寶登上名人雜誌封面。圖／DE BEERS提供
隋棠配戴DE BEERS鑽石珠寶登上名人雜誌封面。圖／DE BEERS提供
隋棠配戴DE BEERS鑽石珠寶登上名人雜誌封面。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Infinity Heart高級珠寶圓形明亮式鑽石戒指，價格店洽。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Infinity Heart高級珠寶圓形明亮式鑽石戒指，價格店洽。圖／DE BEERS提供
隋棠配戴DE BEERS鑽石珠寶登上名人雜誌封面。圖／DE BEERS提供
隋棠配戴DE BEERS鑽石珠寶登上名人雜誌封面。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Adonis Rose高級珠寶七行鑽石手環，約545萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Adonis Rose高級珠寶七行鑽石手環，約545萬元。圖／DE BEERS提供
隋棠配戴DE BEERS鑽石珠寶登上名人雜誌封面。圖／DE BEERS提供
隋棠配戴DE BEERS鑽石珠寶登上名人雜誌封面。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Talisman 10週年18K白金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，約249萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Talisman 10週年18K白金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，約249萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Phenomena Glacier高級珠寶鑽石耳環，約297萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Phenomena Glacier高級珠寶鑽石耳環，約297萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Diamond Legends高級珠寶系列Vulcan鑽石耳環，約645萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Diamond Legends高級珠寶系列Vulcan鑽石耳環，約645萬元。圖／DE BEERS提供

鑽石 珠寶

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