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這包背的是可愛呀 LOEWE推出超迷你的五彩繽紛氣球包

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LOEWE推出全新超迷你Balloon nano手袋。圖／LOEWE提供
LOEWE推出全新超迷你Balloon nano手袋。圖／LOEWE提供

LOEWE在今年春夏季推出全新的超迷你Balloon nano包款，以療癒系的各種色彩包括水藍、黃、紫色等耀眼新色，或是緄邊柔白款，運用輕快可愛的風格，作為造型最佳點綴。

全新尺寸Balloon nano即起上市，包括黑、棕褐和深紅色等多種選擇。Balloon最初是2020春夏由創意總監Jonathan Anderson設計的新作，顧名思義以氣球造型為靈感的水桶包，俏皮可愛，也體現了LOEWE包款工藝與特色。首波Balloon手袋的包身採用兩種皮質縫製，運用堅固強韌的小牛皮作為圓形底部，包身則是相對柔軟的napa牛皮，包身未另加襯裡，保留細緻光滑的皮革觸感，後續也推出以酒椰葉拼接小牛皮的設計。

Balloon Bag原有大中小三種尺寸，中、大尺寸兩款皆配有兩條背帶，較短的提帶用以肩背、也可手提，另一個較長的肩背帶則可調節作為肩背、斜背造型；小尺寸包款僅配有可調節長度的肩背帶。而全新推出的Balloon nano是超迷你的尺寸，複製了Balloon原尺寸包款的結構，同樣也有可愛的骰子吊墜，小巧迷人的球型輪廓，呼應小廢包的持續流行，也以多變色彩帶來夏天的氣息。

今年春夏LOEWE推出全新的超迷你Balloon nano包款。圖／LOEWE提供
今年春夏LOEWE推出全新的超迷你Balloon nano包款。圖／LOEWE提供
今年春夏LOEWE推出可愛的超迷你Balloon nano包款、章魚造型編織包。圖／LOEWE提供
今年春夏LOEWE推出可愛的超迷你Balloon nano包款、章魚造型編織包。圖／LOEWE提供
今年春夏LOEWE推出全新的超迷你Balloon nano包款。圖／LOEWE提供
今年春夏LOEWE推出全新的超迷你Balloon nano包款。圖／LOEWE提供
Balloon nano紫色納帕小牛皮 索繩水桶包，45,000元。圖／LOEWE提供
Balloon nano紫色納帕小牛皮 索繩水桶包，45,000元。圖／LOEWE提供
Balloon nano黃色納帕小牛皮水桶包，45,000元。圖／LOEWE提供
Balloon nano黃色納帕小牛皮水桶包，45,000元。圖／LOEWE提供
Balloon nano水藍色納帕小牛皮水桶包，45,000元。圖／LOEWE提供
Balloon nano水藍色納帕小牛皮水桶包，45,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE推出全新超迷你、超繽紛的Balloon nano包款。圖／LOEWE提供
LOEWE推出全新超迷你、超繽紛的Balloon nano包款。圖／LOEWE提供
Balloon nano柔和白納帕小牛皮水桶包，45,000元。圖／LOEWE提供
Balloon nano柔和白納帕小牛皮水桶包，45,000元。圖／LOEWE提供

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