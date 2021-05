木村光希慵懶搭McQUEEN手袋好美 三吉彩花也是細緻黑白畫風

Alexander McQUEEN在台首家專門店於上周開幕,本季焦點包款The Curve也全面上市,木村光希(Kōki,)、三吉彩花(Ayaka Miyoshi)都以黑色穿搭詮釋了黑、白相間的The Curve,拍出視覺張力,尤其木村光希帶著嫵媚慵懶的神情,也顯出微成熟的女人味。

香港演員倪晨曦以高䠷的身段,演繹丹寧裙裝和純黑色款The Curve,簡約而俐落,裙襬的弧線優雅迷人;周汶錡則以她向來的帥氣,運用黑色皮革造型搭襯咖啡色系的The Curve。手袋風格靈感來自馬鞍,也是Alexander McQUEEN沿用至今的重要設計元素,包款以壓模塑形的方式勾勒簡約線條,鮮明造型呼應女裝系列的風格;雙層袋蓋互相交疊,形成了橢圓形的袋口,緊繞袋身的輪廓是粗大的馬韁繩細節,精緻中有粗獷,具有高辨識度。