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木村光希慵懶搭McQUEEN手袋好美 三吉彩花也是細緻黑白畫風
Alexander McQUEEN在台首家專門店於上周開幕，本季焦點包款The Curve也全面上市，木村光希（Kōki,）、三吉彩花（Ayaka Miyoshi）都以黑色穿搭詮釋了黑、白相間的The Curve，拍出視覺張力，尤其木村光希帶著嫵媚慵懶的神情，也顯出微成熟的女人味。
香港演員倪晨曦以高䠷的身段，演繹丹寧裙裝和純黑色款The Curve，簡約而俐落，裙襬的弧線優雅迷人；周汶錡則以她向來的帥氣，運用黑色皮革造型搭襯咖啡色系的The Curve。手袋風格靈感來自馬鞍，也是Alexander McQUEEN沿用至今的重要設計元素，包款以壓模塑形的方式勾勒簡約線條，鮮明造型呼應女裝系列的風格；雙層袋蓋互相交疊，形成了橢圓形的袋口，緊繞袋身的輪廓是粗大的馬韁繩細節，精緻中有粗獷，具有高辨識度。
每款The Curve都附有可調整的肩背帶，可斜背或單肩背，位在倫敦Old Bond Street的旗艦店展出以The Curve為主題的櫥窗，也將陸續在全球部分專門店登場；除了黑、白色系之外，春夏也推出墨綠、鈷藍的撞色款式，演出《Oh！珠仁君》的韓星Nana，則是詮釋了粉色款，表現品牌不羈的浪漫情調。
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