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木村光希慵懶搭McQUEEN手袋好美 三吉彩花也是細緻黑白畫風

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
倪晨曦、木村光希、三吉彩花選搭The Curve手袋。圖／Alexander McQUEEN提供、取自IG
倪晨曦、木村光希、三吉彩花選搭The Curve手袋。圖／Alexander McQUEEN提供、取自IG

Alexander McQUEEN在台首家專門店於上周開幕，本季焦點包款The Curve也全面上市，木村光希（Kōki,）、三吉彩花（Ayaka Miyoshi）都以黑色穿搭詮釋了黑、白相間的The Curve，拍出視覺張力，尤其木村光希帶著嫵媚慵懶的神情，也顯出微成熟的女人味。

香港演員倪晨曦以高䠷的身段，演繹丹寧裙裝和純黑色款The Curve，簡約而俐落，裙襬的弧線優雅迷人；周汶錡則以她向來的帥氣，運用黑色皮革造型搭襯咖啡色系的The Curve。手袋風格靈感來自馬鞍，也是Alexander McQUEEN沿用至今的重要設計元素，包款以壓模塑形的方式勾勒簡約線條，鮮明造型呼應女裝系列的風格；雙層袋蓋互相交疊，形成了橢圓形的袋口，緊繞袋身的輪廓是粗大的馬韁繩細節，精緻中有粗獷，具有高辨識度。

每款The Curve都附有可調整的肩背帶，可斜背或單肩背，位在倫敦Old Bond Street的旗艦店展出以The Curve為主題的櫥窗，也將陸續在全球部分專門店登場；除了黑、白色系之外，春夏也推出墨綠、鈷藍的撞色款式，演出《Oh！珠仁君》的韓星Nana，則是詮釋了粉色款，表現品牌不羈的浪漫情調。

韓國女星Nana選搭粉紅色的The Curve手袋。圖／Alexander McQUEEN提供
韓國女星Nana選搭粉紅色的The Curve手袋。圖／Alexander McQUEEN提供
木村光希以嫵媚動人的姿態詮釋Alexander McQUEEN The Curve手袋。圖／Alexander McQUEEN提供
木村光希以嫵媚動人的姿態詮釋Alexander McQUEEN The Curve手袋。圖／Alexander McQUEEN提供
木村光希以嫵媚動人的姿態詮釋Alexander McQUEEN The Curve手袋。圖／Alexander McQUEEN提供
木村光希以嫵媚動人的姿態詮釋Alexander McQUEEN The Curve手袋。圖／Alexander McQUEEN提供
香港演員倪晨曦演繹黑色款The Curve包款。圖／Alexander McQUEEN提供
香港演員倪晨曦演繹黑色款The Curve包款。圖／Alexander McQUEEN提供
三吉彩花拍出黑、白色系的張力，表現新款The Curve手袋。圖／Alexander McQUEEN提供
三吉彩花拍出黑、白色系的張力，表現新款The Curve手袋。圖／Alexander McQUEEN提供
周汶錡以帥氣風格詮釋The Curve手袋。圖／Alexander McQUEEN提供
周汶錡以帥氣風格詮釋The Curve手袋。圖／Alexander McQUEEN提供
The Curve春夏新款有嶄新的色彩。圖／Alexander McQUEEN提供
The Curve春夏新款有嶄新的色彩。圖／Alexander McQUEEN提供
The Curve春夏推出撞色設計。圖／Alexander McQUEEN提供
The Curve春夏推出撞色設計。圖／Alexander McQUEEN提供

香港 咖啡

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