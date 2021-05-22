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在家敷臉好療癒！開架面膜新品搶市，抗油光、煥膚都有

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
寵愛之名推出杏仁花酸煥膚系列，包括精華與面膜。圖／寵愛之名提供
寵愛之名推出杏仁花酸煥膚系列，包括精華與面膜。圖／寵愛之名提供

呼應陳時中部長要求大家周末別出門，待在家裡更要好好愛自己，那就從敷面膜開始吧！各大開架品牌包括寵愛之名、我的美麗日記、肌研等，都推出面膜新品，訴求不同功效，讓大家在家敷面膜、追劇，享受放鬆的在家時光。

寵愛之名推出杏仁花酸煥膚系列，面對大家近期常戴口罩，引發的口罩肌，推出兩階段保養，可先選用杏仁花酸溫和煥膚淨白精華，分有7%與21%，內含高濃度杏仁酸、杜鵑花酸衍生物，可以帶走老廢角質並抑制暗沉，加上專利亮白配方Melaclear 2深度阻黑，7%適合敏弱肌使用，21%適合油性肌。

使用完酸類保養後，最怕肌膚變乾，也推出3款保濕面膜，採用專利雲絲膜與溫和修護配方，讓保濕因子深入肌底，包括維A深層保濕面膜、維B舒緩保濕面膜、維E抗皺保濕面膜等，可依照需求挑選。

我的美麗日記則推出「超能淨化毛孔面膜」，也是針對戴完口罩後，肌膚發生的外油內乾、粉刺等狀況，使用面膜可以加強防護，添加法國專利的百里香精萃，使用WOW多重乳化技術封存保養成分，改善肌膚油性，細緻毛孔，加強親膚且保濕。

針對肌膚的保濕度，肌研推出全新肌研極潤金緻水凝絲高效保濕面膜，將7重玻尿酸保濕精華，注入水凝絲雙層面膜布，能吸附大量精華，讓肌膚水嫩保濕，在家中吹冷氣，也不怕肌膚太乾。

寵愛之名推出杏仁花酸煥膚系列，包括精華與面膜。圖／寵愛之名提供
寵愛之名推出杏仁花酸煥膚系列，包括精華與面膜。圖／寵愛之名提供
肌研極潤金緻水凝絲高效保濕面膜／3片裝／299元。圖／肌研提供
肌研極潤金緻水凝絲高效保濕面膜／3片裝／299元。圖／肌研提供
我的美麗日記超能淨化毛孔面膜／5片裝／250元。圖／我的美麗日記提供
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面膜 口罩 專利

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