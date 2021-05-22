鐵粉快衝！Pinkoi「療癒米奇日」3C周邊、居家商品超萌

全國疫情持續延燒，不僅許多企業紛紛採取居家辦公模式，學生們也全面改為在家遠端學習，在家的時間變長，就更要懂得打點自己的好心情。Pinkoi獨家推出「療癒米奇日」，即日起至5月24日限時推出精選米奇、米妮周邊商品，可享0元運費優惠，讓大家在家防疫不寂寞。

此外，Pinkoi也特談三家人氣3C科技、居家生活、餐廚用具品牌，分別為犀牛盾、InfoThink、DOSHISHA，即日起至5月24日全館商品0元運費，讓經典又可愛的米奇、米妮角色融入大家生活，包括遠距辦公上課必備的質感皮革米奇無線滑鼠＋滑鼠墊組、米奇與米妮大頭造型真無線藍牙耳機、淘氣摀嘴米奇與米妮手機殼、造型超萌的絨毛藍牙喇叭、米奇泡澡夜燈、居家消暑必備的米奇造型刨冰機等，鐵粉千萬別錯過這檔限時活動！ 犀牛盾SolidSuit經典背蓋手機殼—米妮衣服，售價980元。圖／Pinkoi提供 Mod NX邊框背蓋手機殼—米妮摀嘴，售價980元。圖／Pinkoi提供 犀牛盾Mod NX邊框背蓋手機殼—米奇摀嘴，售價980元。圖／Pinkoi提供 犀牛盾SolidSuit經典背蓋手機殼，售價980元。圖／Pinkoi提供 infoThink米奇系列皮革無線光學滑鼠+滑鼠墊超值組-裸粉，售價1,280元。圖／Pinkoi提供 犀牛盾Airpods系列防摔保護套迪士尼米奇系列—米奇與布魯托，售價690元。圖／Pinkoi提供 Doshisha X 迪士尼米奇刨冰機，原價1,980元、Pinkoi活動價6折1,188元。圖／Pinkoi提供 infoThink迪士尼系列真無線藍牙耳機-米奇（草莓巧克力造型限定款），售價2,699元。圖／Pinkoi提供 infoThink米奇魔法燈，售價1,280元。圖／Pinkoi提供 infoThink迪士尼系列真無線藍牙耳機-米妮（草莓巧克力造型限定款），售價2,699元。圖／Pinkoi提供 infoThink迪尼系列泡泡歐蕾小夜燈收納盒—米妮，售價499元。圖／Pinkoi提供