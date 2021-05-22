「人生冠軍組」Chiara和媽媽秀回憶殺LV包款 艾瑪史東《庫伊拉》拎同款超派

人生勝利組已不足形容的最強網紅Chiara Ferragni，不僅自創品牌賺飽飽、剛生完二寶湊滿一對「好」字兒女，日前還入主TOD’S董事會，簡直夢幻人生；而她早前在IG秀出7年今昔的母女合照，是她和媽媽在米蘭艾曼紐二世迴廊（Galleria Vittorio Emanuele II）拍攝的照片，兩人拎著LV Capucines完全是回憶殺。

照片中的Chiara和媽媽合照，笑容甜美溫暖，而今她也當了媽媽，傳承的意味特別動人，而她們選用的包款，在路易威登也具有殿堂級的地位，2013年推出至今，以工藝、品牌工藝之彰顯聞名，可肩背、手提，日常或出席重要活動都可選用，法國總統夫人布莉姬馬克宏在總統就職大典即是選用經典的Capucines。而路易威登代言人艾瑪史東（Emma Stone）在備受矚目的電影《時尚惡女：庫伊拉》當中選用的時尚惡女配件，也是Capucines包款。