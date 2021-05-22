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「人生冠軍組」Chiara和媽媽秀回憶殺LV包款 艾瑪史東《庫伊拉》拎同款超派

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
艾瑪史東和Chiara Ferragni母女檔都選搭Capucines包款。圖／取自IG
艾瑪史東和Chiara Ferragni母女檔都選搭Capucines包款。圖／取自IG

人生勝利組已不足形容的最強網紅Chiara Ferragni，不僅自創品牌賺飽飽、剛生完二寶湊滿一對「好」字兒女，日前還入主TOD’S董事會，簡直夢幻人生；而她早前在IG秀出7年今昔的母女合照，是她和媽媽在米蘭艾曼紐二世迴廊（Galleria Vittorio Emanuele II）拍攝的照片，兩人拎著LV Capucines完全是回憶殺。

照片中的Chiara和媽媽合照，笑容甜美溫暖，而今她也當了媽媽，傳承的意味特別動人，而她們選用的包款，在路易威登也具有殿堂級的地位，2013年推出至今，以工藝、品牌工藝之彰顯聞名，可肩背、手提，日常或出席重要活動都可選用，法國總統夫人布莉姬馬克宏在總統就職大典即是選用經典的Capucines。而路易威登代言人艾瑪史東（Emma Stone）在備受矚目的電影《時尚惡女：庫伊拉》當中選用的時尚惡女配件，也是Capucines包款。

日前品牌好友裴斗娜為韓國版《VOGUE》拍攝了一支短影片，即是以Capucines包款為主角，整部影像的冷調高級感，十分顯氣質，也讓人留下深刻印象。線條簡約的Capucines，命名來自品牌史上第一間專門店地址Rue Neuve-des-Capucines，每一款Capucines都經歷250道程序製成，包身搭扣翻蓋置於外側，會顯露Monogram花朵，若置於內側則露出LV標誌字樣，為包蓋的標誌設計，除了牛皮之外也有藝術氣息濃厚的刺繡、珠飾、花卉款，另推出帆布款及珍稀鱷魚、蟒蛇皮革系列

Capucines手袋2021夏日限定款，18萬8,000元。圖／LV提供
Capucines手袋2021夏日限定款，18萬8,000元。圖／LV提供
Chiara Ferragni和媽媽在2014年共同演繹Capucines系列包款。圖／取自IG
Chiara Ferragni和媽媽在2014年共同演繹Capucines系列包款。圖／取自IG
裴斗娜在韓國版《VOGUE》的影片中詮釋Capucines系列夏季系列包款。圖／截自IG @VOGUE KOREA
裴斗娜在韓國版《VOGUE》的影片中詮釋Capucines系列夏季系列包款。圖／截自IG @VOGUE KOREA
Chiara Ferragni和媽媽在2021年詮釋Capucines系列包款，展現Then and Now的美好回憶。圖／取自IG
Chiara Ferragni和媽媽在2021年詮釋Capucines系列包款，展現Then and Now的美好回憶。圖／取自IG
Capucines手袋2021夏日限定款，20萬1,000元。圖／LV提供
Capucines手袋2021夏日限定款，20萬1,000元。圖／LV提供
裴斗娜在韓國版《VOGUE》的影片中詮釋Capucines系列包款。圖／截自IG @VOGUE KOREA
裴斗娜在韓國版《VOGUE》的影片中詮釋Capucines系列包款。圖／截自IG @VOGUE KOREA
艾瑪史東在電影《時尚惡女：庫伊拉》選搭Capucines手袋。圖／取自IG
艾瑪史東在電影《時尚惡女：庫伊拉》選搭Capucines手袋。圖／取自IG
裴斗娜在韓國版《VOGUE》的影片中詮釋Capucines系列包款。圖／截自IG @VOGUE KOREA
裴斗娜在韓國版《VOGUE》的影片中詮釋Capucines系列包款。圖／截自IG @VOGUE KOREA
Chiara Ferragni和媽媽在2021年詮釋Capucines系列包款，也體現包款的傳承意味。圖／取自IG
Chiara Ferragni和媽媽在2021年詮釋Capucines系列包款，也體現包款的傳承意味。圖／取自IG
裴斗娜在韓國版《VOGUE》的影片中詮釋淡褐米色帆布、小牛皮Capucines包款。圖／截自IG @VOGUE KOREA
裴斗娜在韓國版《VOGUE》的影片中詮釋淡褐米色帆布、小牛皮Capucines包款。圖／截自IG @VOGUE KOREA
Chiara Ferragni和媽媽在2014年共同演繹Capucines系列包款。圖／取自IG
Chiara Ferragni和媽媽在2014年共同演繹Capucines系列包款。圖／取自IG

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