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居家防疫更要娛樂！愛彼「180」音樂影集 全系列上線

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
愛彼（Audemars Piguet）推出的「180」音樂短片，透過串聯不同領域音樂明星激盪全新火花，全系列五章節影片，已於近日在官方youtube頻道完整上線。圖 / 愛彼提供。
愛彼（Audemars Piguet）推出的「180」音樂短片，透過串聯不同領域音樂明星激盪全新火花，全系列五章節影片，已於近日在官方youtube頻道完整上線。圖 / 愛彼提供。

居家防疫的時刻，活動多以室內為主。對於影音串流平台已經翻到沒片可看？瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）所推出的「180」音樂短片，透過串聯不同領域音樂明星激盪全新火花，全系列五個章節影片，已於近日在官方youtube頻道，完整上線。

先前發表的章節主題分別為天堂、黃金時代、甦醒，第五章節最終以「復活」為主軸，並由英國電影導演David Tomaszewski整鏡，呈現出倫敦音樂家Che Lingo和Gaika的創意花火。身為詞曲作家、說唱歌手的Che Lingo表示，「能夠努力做好一件事情，就是我最快樂的時候。」而唱片製作人Gaika則表示：「當一首歌讓我流淚或感動，我就知道這是一首好歌。」

在第五篇章約三分鐘的影片裡，Che Lingo和Gaika一同嘗試理解創意的本質，並一起探討精神上的自由。原本帶有粗獷主義風格的建築結構，逐漸和電子合成樂器的節拍、儀表顯示合而一體，建物甚至像音符般披上了色彩，躍動而活力高張；兩位創作者並在影片中討論，「我們這一代人都跑到哪去了？我相信這些偉大歌手（Prince、Stevie Wonder）的精神，還活在我們同輩的某些樂手作品之中。」藉此帶出音樂與時間，創作與生命力的巧妙連結，生生不息。

全五章篇節包含人物專訪都可於愛彼官方youtube頻道觀看，並附繁體中文字幕，好聽、也好看。

原本帶有粗獷主義風格的建築結構，逐漸和電子合成樂器的節拍、儀表顯示合而一體，建物甚至像音符般披上了色彩，躍動而活力高張。圖 / 愛彼提供。
原本帶有粗獷主義風格的建築結構，逐漸和電子合成樂器的節拍、儀表顯示合而一體，建物甚至像音符般披上了色彩，躍動而活力高張。圖 / 愛彼提供。
當代藝術家、唱片製作人Gaika對好作品的定義，來自於最直觀原始的感動。圖 / 愛彼提供。
當代藝術家、唱片製作人Gaika對好作品的定義，來自於最直觀原始的感動。圖 / 愛彼提供。
「180」的第五章節以「復活」為主軸，並由英國電影導演David Tomaszewski整鏡，呈現出倫敦音樂家Che Lingo和Gaika的創意花火。圖 / 愛彼提供。
「180」的第五章節以「復活」為主軸，並由英國電影導演David Tomaszewski整鏡，呈現出倫敦音樂家Che Lingo和Gaika的創意花火。圖 / 愛彼提供。

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