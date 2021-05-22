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4星座最享受「在家工作」牡羊懶得偽裝、獅子居然也愛

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
宅在家讓自己得到一分清幽，更能有安全感的幾個星座。圖／摘自pexels
宅在家讓自己得到一分清幽，更能有安全感的幾個星座。圖／摘自pexels

疫情期間，為了大家的健康著想，WFH（Work From Home）已變成全民運動。以下4個星座，只要條件允許之下，它可以不用煩惱上班、不需要聚會、甚至不用出門，即使要它全天都宅在家裡，有何不可呢？

在家工作的環境中，找到自己歡樂的關鍵字，可以穿著睡衣辦公、穿著拖鞋讓辦公更舒適，提升工作能力，又能開心的與家人、寵物歡聚，這樣的生活型態，這4個星座最愛。

牡羊座

其實不愛出門的牡羊座，對於看似人際麻煩的聚會，又要去附和別人的聚會，特別不愛，更不喜歡在這樣的聚會上講廢話。因為在牡羊座的觀念上，他覺得與其要說廢話、做沒有特別意義的事情，不如好好的待在家裡，哪裏也不去，想吃就吃、想睡就睡，為自己活得愜意開心自在更重要。

巨蟹座

善於偽裝的巨蟹座，在外面會有一層莫名的防護層籠罩在自己身上，所以巨蟹座喜愛在家不是沒有道理的。在家的巨蟹座，不需要任何偽裝，完全放飛自我，想做什麼就做什麼，不受任何事情、任何眼光拘謹，想要穿著睡衣到處走、想要不穿衣服也可以，但在外面非常注重形象的巨蟹座，必須時刻注重自己的形象，只要待在家中，就有一種被呵護、保護的安全感。

天秤座

許多人都誤解天秤座是個漂泊浪子。其實他們的世界，不愛流浪。天秤座寧可沈溺在自己的網路世界、即便天天在家追劇也不願在外四處奔走。天秤座的內心其實很孤單，覺得沒有太多人能懂得他的內心世界，導致天秤座不太喜歡與人交往、不願意踏進社交圈，反正他不需要太多的酒肉朋友，沒有朋友就沒有朋友，寧可自己孤單在家，也不願自找麻煩。

獅子座

獅子座喜歡待在家的原因，跟巨蟹座很像，他們不愛偽裝太多自己的地方，在外有太多的形象拘束，要顧慮許多的問題跟考量，讓事情變得更複雜，而獅子座的正義感又會讓自己更累，看不下做不好的事情。若真的可以在家的獅子，他寧可只要好好待著，享受著不需要被形象、言語束縛，只要靜靜一個人待著，就是此時此刻最大的幸福。

宅在家裡反而更得到一絲清閒，更提昇工作效率。圖／摘自pexels
宅在家裡反而更得到一絲清閒，更提昇工作效率。圖／摘自pexels
哪些星座在家工作，反而自在又舒適？圖／摘自pexels
哪些星座在家工作，反而自在又舒適？圖／摘自pexels
誰說宅是腐敗的一種行為，這些星座反而宅得很有心得。圖／摘自pexels
誰說宅是腐敗的一種行為，這些星座反而宅得很有心得。圖／摘自pexels

在家工作 星座 寵物

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