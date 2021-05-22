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沙朗牛排、海陸主餐「外帶5折」！在家吃西餐300有找

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「樂雅樂經典沙朗牛排」外帶優惠5折。圖／樂雅樂提供
「樂雅樂經典沙朗牛排」外帶優惠5折。圖／樂雅樂提供

宅家吃膩了嗎？日本連鎖品牌「RoyalHost樂雅樂餐廳」年初起即推出20款餐盒，外帶自取即享買3送1優惠，即起再接力推「外帶沙朗牛排、人氣海陸主餐全面5折優惠」，包括9款人氣主餐，不用300元即能在家優雅的品嘗西餐，也讓民眾居家防疫多一個美食選擇。

外帶牛排5折活動，包含「樂雅樂經典沙朗牛排」，選用紐西蘭草飼牛，特色是低卡、低脂、低膽固醇，帶有嚼勁口感，深受老饕喜愛。「牛排海鮮鮮蔬拼盤」則是人氣首選，一次即能品嚐到沙朗牛排、Q彈藍鑽蝦以及香煎雞腿排。此外，還有長年暢銷的雞魚拼盤「蒜味雞排香酥魚」，以及香料味十足的「喀什米爾雞腿排」等餐點可供選擇。

活動相關訊息可查官網：www.royalhost.com.tw

紐西蘭 海鮮 日本

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