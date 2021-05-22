沙朗牛排、海陸主餐「外帶5折」！在家吃西餐300有找

「實品屋」意指建商與室內設計師合作，銷售前即裝修完畢的新成屋，方便有意購屋的民眾參觀體驗，甚至直接購買入住，主打「買屋送裝潢」優勢的同時，該模式卻也常有「中看不中用」、「風格制式」等負面評論...

2021-05-23 07:50