「停內用搶外送」懶人包 王品「外帶599折100」無上限
疫情升溫讓全台拉警報，多家餐飲集團陸續宣布停止內用，轉攻外送市場，除了優惠限時、降幅高，也有不少店家提供「零接觸」送餐或取餐服務。
這波外送優惠中，以王品集團最具話題。集團日前宣布全台20個品牌、273家門店暫停內用，並主打「外帶滿599元，現折100元」，折抵金額無上限，優惠至5/31。其中，創下單日熱銷破千份釜飯紀錄的「藝奇」推出8款丼飯，「陶板屋」的和風牛排套餐、「品田牧場」的腰內豬排拼唐揚雞餐盒開賣就創佳績，「莆田」將米其林招牌全集合，就連「王品」經典的牛小排也能外帶。
瓦城泰統集團同樣宣布旗下全台分店暫停內用，提出5月底前將啟動全國最大的「雲端廚房」。此外，即日起至5/31，透過LINE官方帳號「wa10」線上預約餐點並到店自取，單筆滿額可享85折優惠，同步推行「外送零接觸取餐」服務。
饗賓餐旅全台門市即起至5/28暫停內用，旗下7大品牌包括饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂等，於「饗帶走EATOGO」平台推出外帶外送滿千可享9折優惠。
漢來美食去年起全力發展電商與零售，新品牌「來拌麵」連開紅盤，並新推4款冷凍湯品。同時集結旗下各餐廳招牌菜色，發展雙主菜便當系列，像是來自香港的米其林星級餐廳「名人坊」全台5家分店(不含世貿店)設計的摘星外帶便當，納入明爐燒鴨、店內吃不到的松阪豬、煎龍膽石斑魚等3道主食搭配4道功夫菜，推出4款便當，每盒350元，每日每款限量50盒，推出即秒殺。
欣葉國際餐飲旗下9個品牌、23家門店也自即起至5/28暫不開放內用，加入「欣葉官方Line@」可領取優惠券，外帶自取可享79折。原以Buffet形式供餐的欣葉日本料理，則主打「旬彩和食四重盛」6人分享餐，每套售價3,200元，同樣可享Line好友優惠。
除了集團停內用、搶外帶，餐飲名店也入列。電影「穿著PRADA的惡魔」與股神巴菲特都愛的Smith & Wollensky牛排館，開幕以來一位難求，5/28前暫停內用，同時於5/24起推出外帶外送服務，點選主餐即贈送前菜和配菜，店內的11款經典主餐皆可外帶。年輕人喜愛的吉豚屋，旗下7家門市至5/28也全面暫停內用，6/6前提供外帶85折、一公里內滿額免費外送、預訂免下車零接觸服務等防疫優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言