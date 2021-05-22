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珠寶穿搭怎麼潮？周予天、林映唯巧搭PIAGET奢華上身！
小珠寶也能有大巧思？越是沉悶的時刻，更需要奢華的珠寶點墜，為心情補充「心」活水。日前甫落幕的微風之夜，三位新世代新星周予天、林映唯和李友廷，紛紛選用伯爵（PIAGET）的Possession系列珠寶，為造型帶來新意巧思、不落俗套。
身穿全白、帶有印刷字長風衣的創作歌手李友廷，選擇用金色的Altiplano腕表和Possession戒指提升奢華感，尤其腕表和戒指皆為玫瑰金，在全白造型中瞬間閃耀指數大幅提升；有「水道速男」、「台版飛魚」美稱的周予天，則以駝色西裝搭配白襯衫，帶來英式貴族聯想，最特別的是他還將Possession女士耳環改當為西裝領片領針，巧妙轉化性別，加上手上配戴2021最新款Polo系列伯爵藍鏤空超薄精鋼腕表，時髦品味值得立馬筆記學習。
去年演出「可不可以你也剛好喜歡我」的「小美」林映唯則以中空薄荷綠上衣、白色長褲，搭配飾有孔雀石的Possession玫瑰金鑽石耳環。綠色原本就帶給人生機、自然的聯想，據說孔雀石珠更帶有安撫人心、釋放負面情緒的力量。雖然這件耳環並非林映唯全身最高單價作品，但且欣賞孔雀石珠在耳畔搖擺蕩漾，同時她配戴的Possession腕表也佐綠色鱷魚皮表帶，搭上一頭俏麗短髮，性感無敵。
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