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頂級瓷器搶商機！旺代首推「頂級瓷藝品到府鑑賞服務」

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Noritake櫻花招財貓擺飾（一對）／售價14,800元。圖／旺代提供
Noritake櫻花招財貓擺飾（一對）／售價14,800元。圖／旺代提供

疫情時代，政府呼籲民眾不要隨意出門，儘量待在家中，而頂級瓷器業者為了搶商機，也順勢推出新服務，代理多款頂級瓷藝品的旺代，預計5月25日至5月31日在SOGO忠孝館舉辦「中外藝品大賞」，也同步推出加入LINE旺代精品街，可以預約頂級瓷藝品到府鑑賞服務，讓客戶在家也能體驗精品購物的尊貴感。

旺代此次齊聚日本 Noritake、OKURA瓷器、瑞典Orrefors、KOSTA BODA水晶、LOTUS水晶等品牌，在活動期間展品65折起，當日消費滿萬抵千，VIP也有專屬鑑賞禮，即日起至6月8日，相關商品也在旺代官網同步銷售，另外落實防疫，至SOGO忠孝館展場，也將有相關防疫規定。

大展中推薦來自瑞典的藝術水晶KOSTA BODA，有著瑞典的靈性感設計，設計師GÖRAN WÄRFF將大自然明亮、多彩與流動感，製作成水晶玻璃，限量作品「夏日微風」，讓作品彷彿有機體，有著不規則塑形，不同光線折射下，都有不同的光彩與藝術感。

日本皇家瓷器Noritake、OKURA也有新品，Noritake推出「櫻花招財貓」，充滿吉祥的寓意，更讓大家感受到溫暖，OKURA則是復刻1935～1945年的紫藤花朵，以釉上彩方式呈現，展現豐富的層次感。

旺代推出預約頂級瓷藝品到府鑑賞服務。圖／旺代提供
旺代推出預約頂級瓷藝品到府鑑賞服務。圖／旺代提供
KOSTA BODA雲饗缽（藍）／售價29,800元。圖／旺代提供
KOSTA BODA雲饗缽（藍）／售價29,800元。圖／旺代提供
KOSTA BODA夏日微風花瓶／售價68,000元／全台限量2件。圖／旺代提供
KOSTA BODA夏日微風花瓶／售價68,000元／全台限量2件。圖／旺代提供
OKURA色盛紫藤花瓶23cm／售價36,000元。圖／旺代提供
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瑞典 日本

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