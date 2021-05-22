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勞力士「探二」新舊款差在哪？官方ig出手大解密！
勞力士（ROLEX）今年四月已經發表年度新品，包含珠寶表Day-Date、隕石面盤的迪通拿Daytona計時碼表，更有小改款的「探險家一號（Explorer）」與「探險家二號（Explorer II）」；其中被愛好者暱稱為「探二」的探險家二號，由於外觀改變幅度極小，並被網友趣稱為眼力大考驗，而近期勞力士（ROLEX）也在官方instagram帳號Rolex公布多段影片與圖片，解釋新舊款的設計差異。
和1971年的初代作相比，2021年的「探二」精鋼外圈的第二地時間數字，字體變得更為鮮明好辨讀、同時間隔也由線條改為三角形指示；初代作的第二地時間指針塗裝顏色較為紅潤，但2021年的新款則在紅色中明顯偏橘、黃，同時夜光塗料顏色也從褐色轉為白色；12點鐘方向的Explorer字樣，初代作為白色、新款則為和第二地指針相同的橘色，勞力士的皇冠圖騰也修飾成更為修長，而面盤中的夜光塗料也升級為Chromalight夜光顯示時標。
但扣除外觀，表款最大重點還在使用全新3285自動上鍊機芯：在勞力士的instagram特定影片中，不僅網友留言盛讚機芯跳動有如鋼鐵人般的科幻氛圍，3285機芯同時具有時間顯示、24小時顯示，其獨立指針可快調第二時區時間，秒針在調整時還可暫停，以進行更精確的時間校準，裝入表殼後每日正負約兩秒內，訂價則約28萬2,000元。
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