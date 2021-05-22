Nespresso創立至今最大突破！跨界攜手Chiara Ferragni

瑞士咖啡品牌Nespresso宣布，將跨界攜手紅遍全球的義大利時尚網紅企業家琪亞拉．法拉格妮（Chiara Ferragni），打造一系列夏日限定咖啡聯名產品。透過大膽前衛的風格與搶眼時尚的繽紛設計，將開啟Nespresso前所未有的創意新篇章。

Nespresso首席品牌長Anna Lundstrom表示，Chiara Ferragni是知名時尚網紅企業家，引領了全球時尚指標及社群發展，Nespresso x Chiara Ferragni此次跨界聯乘，可說是Nespresso創立至今最盛大的品牌聯名合作，也是前所未有的創新突破。

曾登上《富比世Forbes》「30歲以下最具影響力名人榜」的Chiara Ferragni盛名享譽全球，短短幾年間，Instagram就成功吸引超過2千萬粉絲的追蹤，可謂千禧世代最具指標性人物。她於2013年創立的同名品牌《 Chiara Ferragni Collection》，以經典俏皮可愛的眨眼標誌擄獲全球粉絲芳心。

Chiara Ferragni今年陸續獲邀成為義大利時尚精品品牌集團董事會成員及頂級珠寶品牌全球大使，此外，平時她也積極投入慈善事業，尤其關注女力議題，其以行動傳遞正向能量、傾心關懷的理念與品牌不謀而合，也因此加速了這次的跨界聯名合作。