疫情下「0住房」危機！飯店超前部署轉型「親子旅館」

暑假將近，疫情不明，旅遊業、飯店業再度被捲入「0成團」與「0住房」的危機中。今年多家飯店計畫突圍，尤其位在雙北市區、原本以國際商旅客為主力的五星級飯店，也趁此空檔進行改裝，包括台北福華、淡水福容等飯店都規劃以「親子旅館」的姿態，在旺季前大變身。

大台北星級飯店轉型親子市場，早有跡可循。像是台北晶華酒店結合飯店吃喝玩樂購的特質，打造「飯店即郵輪」、推出各種郵輪度假方案；其他各飯店或者與大型展覽活動結合，或與度假區飯店聯賣，吸引親子或更多元型態的國旅客入住。

淡水福容飯店則在硬體搶先轉型，從2020年疫情爆發後即規劃變身，今年則與巧虎室內樂園引進國內的「騎士堡國際事業」合作，預計結合飯店自營的「淡水阿熊勇闖歡樂島」，以雙聯名樂園的方式打造親子飯店。業者表示，淡水福容與騎士堡的會員將可互通，期能吸引無法出國但渴望旅行的親子客群。

台北喜來登飯店日前也改裝親子房與遊戲室，與筆觸溫暖療癒的台灣人氣插畫家「小黃間」合作，以莫蘭迪色系融合動物童話繪本，打造出富有童趣的5間親子主題房，進房就可看到露營車或滑梯木屋，另有「巨人疊疊樂」，住房還包含遊戲室全日通、卡通電影無限暢看、兒童專屬備品等禮遇，在這波疫情前，也創造假日滿房、平日高住房率的佳績。

新竹豐邑喜來登大飯店也積極開拓親子市場，打造專屬吉祥物鳳梨獅「喜波波」與西瓜狗「喜瓜瓜」，並推出4大主題、14間的「喜波波主題房」，客房設計結合飯店吉祥物，也規劃趣味互動拍照區、兒童木製遊具區，成功轉向迎來親子客。