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陸、空王者聯手了！IWC X AMG 最狂計時碼表新誕生！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Ulysse Nardin Freak X炫目迷彩腕表，限量30只，訂價則約85萬6,000元。圖 / 雅典表提供。
Ulysse Nardin Freak X炫目迷彩腕表，限量30只，訂價則約85萬6,000元。圖 / 雅典表提供。

雖是自然界最簡單的顏色，黑與白的組合卻展現極端的存在：可以輕盈但堅硬、也可以是高速與可靠，並廣泛運用在太空、賽車與精密手表等各種領域。時值IWC與AMG合作邁向17年之際，兩造推出一只飛行員計時腕表「AMG」特別版，展現黑白之間的純粹迷人。

以汽車工程材質打造的飛行員計時腕表「AMG」特別版（型號IW377903），是IWC首款使用69385型自製機芯的飛行員腕表。五級鈦金屬表殼具輕量化、抗刮痕等特性，啞光灰視覺的靈感則來自AMG經典的Selenite Grey Magno啞灰車色，同時面盤再以編織碳纖維打造；69385型自製計時機芯具有更為精密複雜的導柱輪結構，而碳纖維和銀色的雙重黑銀視覺，更令人聯想到高輕量化、高速過彎的一級方程式賽車賽事。

善用「黑白之術」的另有雅典（Ulysse Nardin）新款Freak X炫目迷彩腕表。宛如斑馬的迷幻欺敵視覺，源自一次大戰時間英國軍艦採用的船舶偽裝塗層技術，其透過交錯的線條模糊視覺，進而讓敵軍無法精確估算船艦距離、速度與航向，名為「炫目迷彩（Dazzle camouflage）」、又稱「斑馬塗裝（Razzle Dazzle）」。

雅典巧妙在表盤使用了亮漆裝飾、電鍍處理和雷射刻印三種技法，以呈現迷幻、旋轉的奇妙視覺，而品牌自製的飛行卡羅素機芯則捨棄傳統指針形式，改以繞自身軸心旋轉以指示時間。所謂的「卡羅素」相似於陀飛輪，可提升機芯的運行精準，並帶有華麗視覺。表款限量30只，訂價則約85萬6,000元。

IWC飛行員系列鈦金屬計時腕表「AMG」特別版，30萬8,000元。圖 / IWC提供。
IWC飛行員系列鈦金屬計時腕表「AMG」特別版，30萬8,000元。圖 / IWC提供。
捨棄傳統指針、改以繞自身軸心旋轉來指示時間的「飛行卡羅素」，是Freak X炫目迷彩腕表的賞玩特點。圖 / 雅典表提供。
捨棄傳統指針、改以繞自身軸心旋轉來指示時間的「飛行卡羅素」，是Freak X炫目迷彩腕表的賞玩特點。圖 / 雅典表提供。
又稱斑馬塗裝（Razzle Dazzle）的「炫目迷彩（Dazzle camouflage）」，被運用在雅典新款Freak X炫目迷彩腕表設計。圖 / 雅典表提供。
又稱斑馬塗裝（Razzle Dazzle）的「炫目迷彩（Dazzle camouflage）」，被運用在雅典新款Freak X炫目迷彩腕表設計。圖 / 雅典表提供。
自2004年合作以來，IWC首次與AMG合作，推出首款飛行員腕表，呈現天空與陸地的高速精密連集。圖 / IWC提供。
自2004年合作以來，IWC首次與AMG合作，推出首款飛行員腕表，呈現天空與陸地的高速精密連集。圖 / IWC提供。
揉合碳纖維、精鋼、鈦金屬等材質打造的IWC飛行員腕表AMG特別版，兼具輕盈、強悍的雙重特點。圖 / IWC提供。
揉合碳纖維、精鋼、鈦金屬等材質打造的IWC飛行員腕表AMG特別版，兼具輕盈、強悍的雙重特點。圖 / IWC提供。
使用亮漆裝飾、電鍍處理和雷射刻印共三種技法打造的Freak X炫目迷彩腕表，具欺敵的魔幻視覺。圖 / 雅典表提供。
使用亮漆裝飾、電鍍處理和雷射刻印共三種技法打造的Freak X炫目迷彩腕表，具欺敵的魔幻視覺。圖 / 雅典表提供。

腕表 雅典 太空

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