米其林三星「頤宮」首度推外帶！飯店星料理外帶懶人包

全台三級警戒，米其林餐廳也陸續開放外帶。最吸睛的要屬米其林三星餐廳頤宮首推外帶美食，饕客必點的「片皮鴨四吃」在家也吃得到；台北文華東方酒店米其林一星「雅閣」中餐廳、米其林餐盤推薦「Bencotto」義大利餐廳，也分別選出30道料理提供外帶，預訂自取再享85折優惠。

本土疫情升溫，「外帶」成趨勢。雲朗觀光集團除了推出線上購物平台「雲朗選物」，另打造「居家好食專區」，首推君品酒店米其林三星餐廳頤宮中餐廳的片皮鴨四吃，10人份3,880元，包含烤鴨捲餅，附青蔥與原味餅皮各10片、鴨腿搭配冰梅醬及上湯鴨骨粥。雲軒西餐廳也端出鎮店美食「水煮加拿大活龍蝦」，每隻999元，點選3隻以上，每隻暖心優惠價699元，還有4款4人分享餐1,699元起。

台北文華東方酒店目前內用僅開放雅閣中餐廳、Bencotto義大利餐廳，隨著餐點外送與外帶需求遽增，即日起兩家餐廳也推外帶，價格280元至3,880元不等，預訂自取再享85折優惠。

雅閣的外帶菜色，多是主廚張國邦的招牌菜，例如最受歡迎的雅閣脆皮雞、清爽可口的黑松露帶子炒滑蛋、鮮味十足的蔥燒龍膽斑柳，以及饕客必點的雅閣炒飯、乾鬆爽口的桂花金絲米粉等，每道280元起，在家就能享用奢華的米其林食光。Bencotto義式餐廳也提供多道單點義式佳餚，包含獵人烤雞佐西西里燉蔬菜、慢燉澳洲和牛牛頰佐紅酒醬汁、主廚家傳肉醬寬扁麵等，每道380元起。