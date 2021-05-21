7-11新冰又來了！CoCo都可X小美百香雙響炮冰棒快搶吃

炎炎夏日防疫宅在家，冰箱總要添購點新口味，7-ELEVEN以「初夏の幸運」全新企畫，線上線下虛實整合推出冰品戳戳樂、初夏隨取卡等活動，並搭配主題動畫微電影，帶來全新的消暑提案。7-ELEVEN除了與手搖飲料店合作推出獨家冰品之外，CITY系列熱銷飲品「冰淇淋紅茶」、「海洋戀曲樂冰鯊」也將強勢回歸，同步推出CITY CAFE與哈根達斯聯名兩款冰沙新品優惠。

今年7-ELEVEN「國際冰品節－冰品戳戳樂」共有超過上百款人氣冰品加入活動，即日起至6月2日晚上7點於7-ELEVEN門市購買指定冰品任2件，結帳時由電腦隨機抽出優惠，也可使用OPEN POINT App或7-ELEVEN App玩冰品戳戳樂，每日每帳號可有一次玩戳戳樂機會、憑優惠條碼折扣下殺最低0元。

推薦新品「CoCo都可 X 小美百香雙響炮冰棒」以新鮮百香果原汁為基底，將人氣手搖飲料「百香雙響炮」變身具口感層次的酸甜冰棒，售價30元；還有去年上市即熱銷完售的「萬波楊枝甘露雪糕」、「小美鑽石冰-味丹冬瓜茶」再度限量推出，清爽水果風味口感清甜，今夏必嘗。

7-ELEVEN同步限量發行「初夏の幸運隨取卡福袋」，單張售價500元，限量50萬張售完為止，超高中獎機率，每4人就有3人有機會得到超過500元以上的面額，最高可將1,500元面額商品卡帶回家，等於放大3倍。此外，7月13日前至OPEN POINT App或是7-ELEVEN App登錄抽獎卡，還可抽宏佳騰電動機車、蝦皮購物金等大獎，抽獎總金額超過新台幣百萬元。

去年廣獲好評的7-ELEVEN CITY TEA現萃茶「冰淇淋紅茶」再次登場，採用濃郁的紐西蘭乳源冰淇淋，結合現萃茶經典紅茶的醇厚茶香，即日起至6月1日可享第2杯半價。過去只有南部門市買得到的「7-ELEVEN海洋戀曲樂冰鯊」熱銷口味「濃情可可巧酥冰沙」，即日起於7-ELEVEN全面上市，添加可可碎片與CITY CAFE牛奶調製，提升奶香濃郁度與香濃巧克力結合的多層次口感，嘗鮮價69元（原價90元）。

持續熱銷的CITY CAFE與哈根達斯聯名「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」也推出買一送一的超強優惠活動，即日起至6月15日於7-ELEVEN購買任一口味（售價149元），買一杯即贈送一張哈根達斯直營店的外帶單球冰淇淋兌換券（市價135元），加價70元還可升級為雙球冰淇淋，哈根達斯的39家直營店皆可免費兌換，兌換期限至今年8月15日止。