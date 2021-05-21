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郭雪芙穿西裝外套長腿無敵 王淨表現撞色、格紋知性美
舒適好搭的西裝外套，是女孩衣櫥的必備單品，表現甜美帥氣的女人味。王淨日前以PORTSPURE春夏撞色格紋表現夏季的清爽亮眼，此外，她也穿上Weekend Max Mara灰色格紋連身褲，帶來成熟知性的美感；張榕容宣傳電影時曾穿亮眼的藍色Weekend Max Mara套裝，洋溢當代女性的自信，郭雪芙則將同品牌時裝穿出極佳比例，每一套都是公務穿搭的參考範例。
郭雪芙以短版西裝外套搭配高腰寬褲，延伸腿長，顯出極佳好比例，身上的服裝來自Weekend Max Mara 2021 Nature Stills系列，以沉靜放鬆、靈活百搭的單品為主，展現優雅流暢的品味；顏色從大自然汲取靈感，以天空藍、麥芽米色為主，風格帥氣灑脫，下身則以飄逸的寬褲、中長裙為主，便於搭出多種樣貌，除了優雅的格紋圖案，也有張榕容選搭的單色系，風格鮮明。
而王淨除了選穿典雅的灰色格紋Weekend Max Mara連身褲之外，也詮釋了PORTSPURE 2021春夏系列，當季有多款西服套裝，透過春季馬卡龍色彩，或是雙層翻領、蝴蝶結領結等細節點綴，豐富西服套裝的表現，王淨選穿的撞色款顯得輕盈淡雅；PORTSPURE春夏靈感來自爵士演奏時代，藉由服裝傳達歡愉自由的情境，因此也以印花、色彩層疊做為表現。
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