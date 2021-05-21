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郭雪芙穿西裝外套長腿無敵 王淨表現撞色、格紋知性美

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
王淨、郭雪芙演繹Weekend Max Mara、PORTSPURE春夏季西服。圖／取自IG
王淨、郭雪芙演繹Weekend Max Mara、PORTSPURE春夏季西服。圖／取自IG

舒適好搭的西裝外套，是女孩衣櫥的必備單品，表現甜美帥氣的女人味。王淨日前以PORTSPURE春夏撞色格紋表現夏季的清爽亮眼，此外，她也穿上Weekend Max Mara灰色格紋連身褲，帶來成熟知性的美感；張榕容宣傳電影時曾穿亮眼的藍色Weekend Max Mara套裝，洋溢當代女性的自信，郭雪芙則將同品牌時裝穿出極佳比例，每一套都是公務穿搭的參考範例。

郭雪芙以短版西裝外套搭配高腰寬褲，延伸腿長，顯出極佳好比例，身上的服裝來自Weekend Max Mara 2021 Nature Stills系列，以沉靜放鬆、靈活百搭的單品為主，展現優雅流暢的品味；顏色從大自然汲取靈感，以天空藍、麥芽米色為主，風格帥氣灑脫，下身則以飄逸的寬褲、中長裙為主，便於搭出多種樣貌，除了優雅的格紋圖案，也有張榕容選搭的單色系，風格鮮明。

而王淨除了選穿典雅的灰色格紋Weekend Max Mara連身褲之外，也詮釋了PORTSPURE 2021春夏系列，當季有多款西服套裝，透過春季馬卡龍色彩，或是雙層翻領、蝴蝶結領結等細節點綴，豐富西服套裝的表現，王淨選穿的撞色款顯得輕盈淡雅；PORTSPURE春夏靈感來自爵士演奏時代，藉由服裝傳達歡愉自由的情境，因此也以印花、色彩層疊做為表現。

張榕容詮釋Weekend Max Mara春夏2021系列。圖／取自IG
張榕容詮釋Weekend Max Mara春夏2021系列。圖／取自IG
王淨身穿Weekend Max Mara春夏西裝造型連身褲。圖／取自IG
王淨身穿Weekend Max Mara春夏西裝造型連身褲。圖／取自IG
張榕容詮釋Weekend Max Mara春夏2021系列。圖／取自IG
張榕容詮釋Weekend Max Mara春夏2021系列。圖／取自IG
郭雪芙身穿Weekend Max Mara春夏2021西裝外套、襯衫與寬褲，搭配Stella McCARTNEY鞋履。圖／取自IG
郭雪芙身穿Weekend Max Mara春夏2021西裝外套、襯衫與寬褲，搭配Stella McCARTNEY鞋履。圖／取自IG
張榕容詮釋Weekend Max Mara春夏2021系列。圖／取自IG
張榕容詮釋Weekend Max Mara春夏2021系列。圖／取自IG
王淨演繹PORTSPURE撞色格紋西裝及長褲。圖／取自IG
王淨演繹PORTSPURE撞色格紋西裝及長褲。圖／取自IG
王淨演繹PORTSPURE撞色格紋西裝及長褲。圖／取自IG
王淨演繹PORTSPURE撞色格紋西裝及長褲。圖／取自IG

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