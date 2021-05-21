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為防疫應援！超商推「備糧箱、蔬菜箱、居家套餐組」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「居家應援備糧箱」可於實體門市預購、i預購平台購買，一次購足米、油、麵、罐頭等居家必備食材。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「居家應援備糧箱」可於實體門市預購、i預購平台購買，一次購足米、油、麵、罐頭等居家必備食材。圖／7-ELEVEN提供

疫情嚴峻，全台進入三級警戒，4大超商為民眾居家防疫做後援，除了冷凍食品熱銷之外，7-ELEVEN推出「居家應援備糧箱」，i預購平台還推出「台塑有機輕食蔬菜箱」，蔬菜箱下單後最快約3天可配達；全家便利商店推出4款「居家套餐組」、4款「防疫套餐組」，皆約市價7～8折，可於門市直接購買或透過LINE群組訂購。

7-ELEVEN「居家應援備糧箱」可於實體門市預購、i預購平台購買，一次可購足米、油、麵、罐頭等居家必備食材，售價500元，首批限量1萬組；門市推出超過50款冷凍食品3入95折、4入88折優惠，目前以御料小館辣味炸雞球、韓式風味炸雞、鹽酥雞和鍋貼、炒飯等主食類商品最受歡迎；即日起因應自助區熱食調整，推薦地瓜、熱狗、炭火燒肉包等冷藏包裝商品，同時推出碗裝關東煮任選搭配科學麵、春雨加贈會員OPEN POINT 10點優惠活動。7-ELEVEN於近600間門市導入生鮮蔬菜專區，提供20多款具有機認證的當令蔬菜，目前銷售較平時倍數成長。

此外，7-ELEVEN於i預購平台開設「居家應援/備糧專區」，提供可在家快速料理的麵食、水餃等最低58折起，乾洗手、口罩、殺菌燈等居家應援用品最低45折起，讓消費者線上訂、門市取。i預購平台販售的「台塑有機輕食蔬菜箱」，具有機認證、內有7種不同蔬菜，短短5天銷售超過千箱，5月24日起將會陸續推出不同種類組合的「蔬菜箱」。

全家便利商店即日起推出4款零食、泡麵、飲料等「居家套餐組」，每款售價299元，另有4款「防疫套餐組」，每款售價499元，商品組合以米、麵、罐頭和鮮乳為主，皆約為市價7～8折。App隨買跨店取推出多款飲料、冰品、即食鮮食、冷凍食品等組促優惠，最低63折起，熱賣商品包括即食雞胸肉、媽媽煮藝冷凍鍋貼、涼麵等，讓消費者可以分批領取；全台超過200家販售蔬菜門市的葉菜類銷售業績翻倍成長，顯示消費者防疫就近採購的需求。「全+1行動購」也推出每日好康商品，包含冷凍肉品、冷凍小吃、冷凍即食等最低3折起，本周推出屯京拉麵冷凍包就創下兩小時銷售近600份佳績。

萊爾富近2周鮮食與冷凍食品銷售成長約5成，冷凍微波即食主餐熱銷前3名為桂冠蕃茄肉醬義大利麵、桂冠奶油培根義大利麵、金品青醬蛤蜊義大利麵，冷凍微波即食點心熱銷前3名為Hi-Life Original美式風味香辣雞球、Hi-Life Original香蒜鹽酥雞、Hi-Life Original排骨酥。萊爾富門市可直接購買指定海產、精選牛肉等食材，包括輕鹽鯖魚、特選嫩肩牛排、超值牛五花火鍋片、去刺虱目魚肚片、虱目旗魚丸等都熱賣。

OKmart為降低消費者購物接觸風險，即日起於門市LINE群組推出多款防疫商品、零食及冷藏類食品，更推出「腿庫便當」、「魯肉便當」，售價皆為95元，透過LINE群組預訂，兩天內到貨。

萊爾富門市可直接購買指定海產、精選牛肉等食材，「特選嫩肩牛排」是熱銷第2名。圖／萊爾富提供
萊爾富門市可直接購買指定海產、精選牛肉等食材，「特選嫩肩牛排」是熱銷第2名。圖／萊爾富提供
萊爾富門市可直接購買指定海產、精選牛肉等食材，「元家海鮮輕鹽鯖魚」是暢銷冠軍。圖／萊爾富提供
萊爾富門市可直接購買指定海產、精選牛肉等食材，「元家海鮮輕鹽鯖魚」是暢銷冠軍。圖／萊爾富提供
OKmart即日起於門市LINE群組推出兩款防疫便當。圖／OKmart提供
OKmart即日起於門市LINE群組推出兩款防疫便當。圖／OKmart提供
OKmart即日起於門市LINE群組推出兩款防疫便當。圖／OKmart提供
OKmart即日起於門市LINE群組推出兩款防疫便當。圖／OKmart提供
7-ELEVEN於近600間門市導入生鮮蔬菜專區，提供20多款具有機認證的當令蔬菜，目前銷售較平時倍數成長。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於近600間門市導入生鮮蔬菜專區，提供20多款具有機認證的當令蔬菜，目前銷售較平時倍數成長。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN因應自助區熱食調整，推出碗裝關東煮任選搭配科學麵/春雨、加贈會員OPEN POINT 10點優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN因應自助區熱食調整，推出碗裝關東煮任選搭配科學麵/春雨、加贈會員OPEN POINT 10點優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店推出4款以鮮乳、泡麵、飲料、罐頭等商品組合的「防疫套餐組」，每款售價499元，約市價7～8折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出4款以鮮乳、泡麵、飲料、罐頭等商品組合的「防疫套餐組」，每款售價499元，約市價7～8折優惠。圖／全家便利商店提供

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