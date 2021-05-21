抗壓小幫手 卡其海軍系列SCUBA腕表 直至無人之境

台灣今年降雨量偏低，除了多地限水，更讓人格外湧起對於海洋、衝浪的渴望。雖然暫時因為疫情必須降低交通頻率，但如果未來解禁後想前往水邊嬉戲，一只高防水性能的潛水表，將是海邊抗壓、安全的小幫手。漢米爾頓（Hamilton）推出卡其海軍（KHAKI NAVY）系列SCUBA自動上鍊腕表，讓尺寸與防水性能同步升級，讓配戴者深入海平面下、直至無人之境。

防水性能多少才夠用？始終是無解的問題。近代多以200米為專業防水性能的低標，新款Khaki Navy Scuba腕表則將性能提升至300米，表徑尺寸也「增幅」至43毫米，搭配精鋼表殼，闊氣、極具存在感；不僅如此，表款此回更將Swatch Group集團資源開發的Nivachron游絲，運用在H-10自動上鍊機芯，動力儲存可達80小時，也即是說：到周五下班前脫下手表，周一仍將維持精準運作。