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抗壓小幫手 卡其海軍系列SCUBA腕表 直至無人之境

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
表款運用的H-10自動上鍊機芯，具備鈦合金游絲（NivachronTM），具抗磁性和抗溫度變化等特點，確保機芯運行穩定精準。圖 / Hamilton提供。
表款運用的H-10自動上鍊機芯，具備鈦合金游絲（NivachronTM），具抗磁性和抗溫度變化等特點，確保機芯運行穩定精準。圖 / Hamilton提供。

台灣今年降雨量偏低，除了多地限水，更讓人格外湧起對於海洋、衝浪的渴望。雖然暫時因為疫情必須降低交通頻率，但如果未來解禁後想前往水邊嬉戲，一只高防水性能的潛水表，將是海邊抗壓、安全的小幫手。漢米爾頓（Hamilton）推出卡其海軍（KHAKI NAVY）系列SCUBA自動上鍊腕表，讓尺寸與防水性能同步升級，讓配戴者深入海平面下、直至無人之境。

防水性能多少才夠用？始終是無解的問題。近代多以200米為專業防水性能的低標，新款Khaki Navy Scuba腕表則將性能提升至300米，表徑尺寸也「增幅」至43毫米，搭配精鋼表殼，闊氣、極具存在感；不僅如此，表款此回更將Swatch Group集團資源開發的Nivachron游絲，運用在H-10自動上鍊機芯，動力儲存可達80小時，也即是說：到周五下班前脫下手表，周一仍將維持精準運作。

43毫米表殼將可選擇黑色表面搭配同色陶瓷表圈與精鋼或黑色像膠表帶，藍色面盤則搭配藍色陶瓷與精鋼鍊帶，訂價皆為32,400元。

Hamilton Khaki Navy Suca腕表，自動上鍊機芯、43毫米、精鋼、時間顯示，藍色面盤、藍色陶瓷表圈，32,400元。圖 / Hamilton提供。
Hamilton Khaki Navy Suca腕表，自動上鍊機芯、43毫米、精鋼、時間顯示，藍色面盤、藍色陶瓷表圈，32,400元。圖 / Hamilton提供。
新款Hamilton Khaki Navy潛水表，43毫米尺寸搭配300米防水性能，展現自信與存在感。圖 / Hamilton提供。
新款Hamilton Khaki Navy潛水表，43毫米尺寸搭配300米防水性能，展現自信與存在感。圖 / Hamilton提供。
Hamilton Khaki Navy Suca腕表，自動上鍊機芯、43毫米、精鋼、時間顯示，黑色面盤、黑色陶瓷表圈，32,400元。圖 / Hamilton提供。
Hamilton Khaki Navy Suca腕表，自動上鍊機芯、43毫米、精鋼、時間顯示，黑色面盤、黑色陶瓷表圈，32,400元。圖 / Hamilton提供。

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