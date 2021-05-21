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好佛！ 停課不停學 五大電信贊助9萬8千個4G門號供弱勢

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國內疫情嚴峻，教育部宣布全國停課至28日，學生「停課不停學」，全面居家遠距教學，但仍有部分學童家中缺乏硬體及軟體設備，網路也不給力。本報系資料照片
國內疫情嚴峻，教育部宣布全國停課至28日，學生「停課不停學」，全面居家遠距教學，但仍有部分學童家中缺乏硬體及軟體設備，網路也不給力。本報系資料照片

國內疫情嚴峻，教育部宣布全國停課至28日，學生「停課不停學」，全面居家遠距教學，但仍有部分學童家中缺乏硬體及軟體設備，網路也不給力。教育部昨邀集國家通訊傳播委員會與多家電信業者，協請各家業者免費提供9萬8000個45天網路不限速吃到飽的4G門號，協助學生居家學習。

教育部表示，因應國內疫情警戒升級，全國各級學校停止到校上課，教育部5月20日再次邀集國家通訊傳播委員會與中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星等五大業者共同研商弱勢學生免費以及防疫期間線上學習優惠方案。

教育部表示，共協請各家業者免費提供45天網路不限速吃到飽的4G門號，提供弱勢學生於停課期間居家學習使用，包含中華電信同意提供3萬個門號，遠傳電信、台灣大哥大各提供2萬5000個門號，亞太電信提供1萬個、台灣之星也同意提供8000個，共計9萬8000個門號，免費由教育部統籌，提供全國經濟弱勢學生於停課期間申請使用，協助學生居家學習。

教育部表示，業者也提供多項優惠方案，在全國停課期間，讓學生家長可以向各業者門市申辦。各業者所提供優惠方案將隨時更新於教育部「公私協力-線上教學便利包」教育雲網站，學生家長也可直接向各大電信業者門市洽詢，選擇適合學生居家學習的優惠方案。教育部公私協力-線上教學便利包網址：https://learning.cloud.edu.tw/onlinelearning

教育部 停課 疫情

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