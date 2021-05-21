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「巴菲特最愛的牛排」可以外帶了！S&W暫停內用至5/28
電影「穿著PRADA的惡魔」與股神巴菲特都愛吃的Smith & Wollensky牛排館，自開幕以來人潮滿座，一位難求，但疫情當前，業者剛發出通知，將暫停營業至5/28，同時於5/24起推出外帶外送服務，點選主餐即贈送前菜和配菜，外帶外送菜單則是精選自店內的11款經典主餐、2款商業午餐、6款前菜與8款配菜。
業者表示，除了招牌乾式熟成牛排外，也提供台灣戰斧豬30OZ.、乾式熟成宜蘭櫻桃鴨胸與美國羔羊排等主餐選擇，可以多人分享也適合個人獨享。
此外，許多消費者選擇S&W慶祝生日與結婚紀念日，但因疫情無法外出，外送外帶只要點選主餐、即可以優惠價400元加購人氣甜點巨大巧克力蛋糕(原價480元)，還能以優惠價購買店內同款S&W與雙人牌聯名牛排刀，不僅可以在家中享用頂級牛排，同時也復刻S&W用餐氛圍，不會錯失任何重要慶祝時光。
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