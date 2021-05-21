「巴菲特最愛的牛排」可以外帶了！S&W暫停內用至5/28

電影「穿著PRADA的惡魔」與股神巴菲特都愛吃的Smith & Wollensky牛排館，自開幕以來人潮滿座，一位難求，但疫情當前，業者剛發出通知，將暫停營業至5/28，同時於5/24起推出外帶外送服務，點選主餐即贈送前菜和配菜，外帶外送菜單則是精選自店內的11款經典主餐、2款商業午餐、6款前菜與8款配菜。

業者表示，除了招牌乾式熟成牛排外，也提供台灣戰斧豬30OZ.、乾式熟成宜蘭櫻桃鴨胸與美國羔羊排等主餐選擇，可以多人分享也適合個人獨享。